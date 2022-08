Usiminas abre vagas de empregos efetivos pelo país

Uma das maiores siderúrgicas do Brasil, a Usiminas, abre novas posições de trabalho para cargos efetivos. As oportunidades estão disponíveis em várias cidades do país, dentre elas São Paulo, Guarulhos, Santa Luzia, Ipatinga, Taubaté, Cubatão, Belo Horizonte e oportunidade para trabalho remoto. Continue acompanhando para ter acesso a todas as informações.

Usiminas anuncia novas colocações de trabalho no Brasil

A Usiminas, responsável por entregar soluções para o setor industrial do Brasil, nasceu no ano de 1952 e desde então é uma das principais empresas siderúrgicas do país. A companhia está presente em mais de cinco estados, e atualmente é considerada líder no mercado de aços.

Buscando por novos colaboradores, a empresa está lançando um novo processo seletivo. Todas as oportunidades são efetivas, e abrangem diferentes níveis hierárquicos, podem se candidatar profissionais que atendam às exigências mínimas e morem em cidades com vagas disponíveis.

A companhia também oferece vagas exclusivas para seu programa de inclusão e diversidade, onde busca candidatos que queiram fazer parte da equipe independente de cor, raça, gênero, deficiência, orientação sexual ou religião, não sendo tolerado nenhum tipo de preconceito em nenhuma das áreas de atuação.

Confira as posições disponíveis para candidatura segundo informações da plataforma Gupy:

Analistas de Planejamento Comercial — Guarulhos;

Analistas de Meio Ambiente nível Pleno — Cubatão;

Estagiários de nível Superior — Santa Luzia;

Programadores de Produção — Betim;

Técnicos Eletrônicos — Ipatinga;

Técnicos em Processos — Guarulhos.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições ofertadas pela Usiminas, os interessados devem acessar o link de inscrições e preencher seu cadastro dentro da vaga que pretende preencher.

