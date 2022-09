O que é open finance? Entenda a sua importância

As diretrizes sobre a gestão de dados financeiros dos diferentes perfis de clientes bancários

foram novamente modificadas com a introdução do open finance.

O open finance é o termo utilizado para referir-se ao sistema financeiro aberto, uma prática

já em execução no Brasil, que garante o compartilhamento de dados dentro do setor.



A evolução do open banking, que foi anteriormente implementado pelo Banco Central,

possibilitou que o open finance se transformasse em uma estrutura mais ampla e precisa de

serviços e produtos financeiros que podem ser oferecidos aos usuários.

Nessa nova estrutura de Governança, para que os dados dos clientes sejam

compartilhados, o Banco Central analisará o perfil de cada entidade participante do sistema

de finanças abertas.

Características do open finance

O sistema de open finance tem como objetivo aumentar a competitividade entre as diversas

entidades e modelos de negócios que englobam o Sistema Financeiro Nacional.

Ao mesmo tempo, o sistema de financiamento aberto se caracteriza pelas soluções

propostas para que os clientes de produtos e serviços financeiros, independente que sejam

pessoas físicas ou jurídicas, tenham acesso a ofertas mais adequadas ao seu perfil.

A princípio, o cliente de qualquer entidade bancária tem a possibilidade de compartilhar os

seus dados de cadastro, informações sobre transações e outros produtos com outras

instituições financeiras.

De acordo com o Banco Central, o open finance representa uma série de benefícios para

todos os envolvidos no processo, sobretudo para os usuários que buscam melhores

alternativas para a gestão das finanças pessoais.

Os benefícios principais do sistema financeiro aberto são:

● a centralização dos serviços nos interesses do cliente;

● controle sobre as finanças;

● segurança e privacidade no ambiente digital em que os dados pessoais são

compartilhados;

● surgimento de novos modelos de negócios;

● simplificação do processo de compartilhamento de dados;

● portabilidade de relacionamento entre as instituições.

De maneira resumida, o sistema financeiro aberto pode beneficiar em muitos pontos os

clientes e as empresas que desejam aproveitar as oportunidades de negócios que podem

ser criadas.

Como funciona o open finance?

A nova estratégia aplicada ao Sistema Financeiro Aberto pretende ampliar o relacionamento

entre os clientes e entidades bancárias, influenciando assim as finanças corporativas.

Com a implementação do open finance, os usuários dos serviços financeiros têm a

possibilidade de iniciar o processo de compartilhamento de dados com as instituições

autorizadas pelo Banco Central.

As informações coletadas pelas instituições podem incluir dados de corporate finance e

outras informações de finance relevantes para a customização de produtos e soluções

segundo o perfil de cada cliente.

Por tratar-se de informações de todo o ecossistema financeiro, as empresas têm acesso a

dados mais precisos sobre os seus clientes e podem oferecer soluções como créditos,

financiamentos, carteiras digitais, softwares integrados de gestão financeira, etc.

A decisão de escolher qual é o produto mais adequado para oferecer em cada etapa da

jornada do consumidor se torna mais simples, quando a empresa conhece o seu cliente e o

mercado que está inserido.

Quais são as oportunidades de negócios?

Um dos aspectos mais importantes quando se trata de transformações digitais que

englobam o sistema financeiro é a identificação da oportunidade de crescimento de um

negócio.

Nesse contexto de ampliação dos relacionamentos dentro do sistema financeiro, os

diferentes tipos de negócios devem saber como melhorar o seu funcionamento e entregar

soluções financeiras eficazes para seus clientes.