População de Penedo ganha nova creche para atender 200 crianças

“A primeira infância é uma das prioridades da nossa gestão”, afirma Prefeito Ronaldo Lopes

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas inauguraram nesta terça-feira, 27, uma creche com capacidade para assistir 200 crianças, a quinta unidade da rede pública municipal exclusiva para atender a primeira infância.

O mais recente benefício para a população de baixa renda foi construído no aterro da Lagoa do Oiteiro, próximo do Fórum do Tribunal de Justiça, e atenderá famílias que residem nas localidades do entorno da creche que será administrada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“É uma satisfação muito grande quando conseguimos realizar sonhos que não sonhamos sozinho”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes durante a solenidade, agradecendo o empenho de todas as pessoas na creche que homenageia o jornalista Everaldo Peixoto Gama.

A primeira-dama de Alagoas, Marina Dantas, enfatizou a seriedade da gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo.

“Não é todo gestor que faz as coisas acontecerem em sua cidade como Ronaldo faz aqui em Penedo”, disse a coordenadora do Programa Criança Alagoana, ação do governo estadual que tem mais de 4 mil famílias penedenses em situação de vulnerabilidade social.

Governo Ronaldo Lopes moderniza cozinha de escolas e creches

Ronaldo Lopes enalteceu ainda as obras realizadas e as que estão em andamento na cidade e na zona rural, agradecendo o apoio dos vereadores no desenvolvimento das políticas públicas que melhoram a qualidade de vida de toda população.

Além da entrega do investimento para primeira infância prestigiada por populares, servidores, vereadores, secretários dos governos municipal e estadual, Ronaldo Lopes inaugurou nesta terça, 27, a nova Escola Municipal Isabel Cristina Alves Toledo.

Durante a agenda de trabalho no povoado Itaporanga, o Prefeito de Penedo e o Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, assinaram a ordem de serviço para modernizar e reformar a Escola Municipal São João Batista, situada na comunidade Prosperidade, e a Creche Vovó Judith.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte