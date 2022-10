Carvalho Hosken abre empregos no Rio de Janeiro

A Carvalho Hosken é uma empresa especializada em moradia e qualidade de vida. A companhia busca soluções modernas e inovadoras para o segmento e, recentemente, divulgou oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

Carvalho Hosken abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

A Carvalho Hosken é uma empresa especializada no segmento de moradia. Essa companhia atua arduamente na entrega de soluções especializadas aos consumidores, e está recrutando novos colaboradores.

Atualmente, com mais de sete décadas de respeito e profissionalismo, a companhia está com vagas de emprego na região do Rio de Janeiro. Conheça, a seguir, os cargos disponíveis e as regiões:

Analista de Contabilidade – Rio de Janeiro: O profissional será responsável por analisar o saldo das contas e realizar a classificação contábil;

Analista de Sistema – Rio de Janeiro: O colaborador ficará responsável pelos atendimentos do módulo MM, propondo melhorias contínuas;

Analista de Processos – Rio de Janeiro: Atuar na otimização dos processos através de soluções criativas e ferramentas tecnológicas;

Analista de Mídia – Rio de Janeiro: Será responsável por suportar os dados técnicos, monitorar e sugerir melhorias.

Como se candidatar

O processo seletivo para as vagas citadas segue em aberto na internet.

O processo seletivo para as vagas citadas segue em aberto na internet. Para fazer parte desta empresa que só cresce no mercado, acesse o site 123empregos e envie seu currículo para análise. Caso seja selecionado, um recrutador entrará em contato.

Para fazer parte desta empresa que só cresce no mercado, acesse o site 123empregos e envie seu currículo para análise. Caso seja selecionado, um recrutador entrará em contato.