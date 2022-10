Como tratar a pele áspera: 5 Dicas incríveis

É normal tentar acabar com a pele áspera de uma vez, não é mesmo? Pois é. Lidar com manchas secas na pele incomoda. Essa é a verdade!

Ainda mais se há pele descascando no rosto, nos braços ou nas costas. Áreas do corpo que são mais vistas pelas pessoas no dia a dia.

Mas… isso tem solução, viu? Antes, você deve entender o que causa pele áspera. Bem, no seu caso. O que pode ser o clima frio, o estresse, uma doença de pele ou a falta de uma limpeza na pele.

Além do mais, cada quadro tem o seu tratamento! Você pode tratar a pele áspera com creme para queratose pilar. Ou apenas evitar o banho quente. A fim de não deixar a pele descascar. Você pode se proteger do clima também, é claro. Pode pesquisar o que comer para melhorar a pele seca. Você pode fazer muitas coisas para cuidar da pele, ok?

Então, se você está triste com o que vê porque a pele descasca, não fique assim! Veja dicas do que fazer para tratar a pele áspera.

O que é pele áspera?

A pele áspera é uma condição de pele em que a textura se parece com uma lixa. O aspecto da pele é bem seco, sem vida e cheio de cascas que soltam da pele.

A xerodermia, como também é chamada a pele áspera, pode ocorrer por vários motivos, viu? Ela deixa a pele mais sensível. O que, por sua vez, dá brechas para a ação de microrganismos, que geram doenças na pele.

Por isso, tome cuidado, ok? Trate a pele áspera o quanto antes para não piorar a saúde da pele.

O que causa a pele áspera?

Não é nenhum segredo que o que ocorre ao nosso redor afeta a pele, não é mesmo? Muitas vezes são fatores comuns. Como a poluição, os raios solares etc.

Veja quais são as principais causas da pele áspera:

Queratose pilar;

Falta de hidratação na pele;

Estresse;

Contato com objetos ásperos;

Banho quente;

Clima;

Ação dos hormônios;

Raios do sol;

Tipos de dermatites;

Pele seca.

Além de outras causas.

Como tratar a pele áspera: O que fazer?

Os bons hábitos no dia a dia vão aumentar a saúde da sua pele, viu? Veja abaixo dicas de como tratar a pele áspera e como prevenir a doença na pele.

Use creme para pele áspera

Você pode usar um produto para tratar a pele áspera, não é mesmo? O creme para pele áspera ajuda a hidratar a pele. Ele acalma a coceira, clareia as manchas e não deixa a pele descascar. Além do mais, ele ajuda a pele a cicatrizar em pouco tempo.

Use um creme hidratante ou um creme específico. Fale com seu médico.

Use filtro solar

O filtro solar previne a pele áspera e seca , você sabia? Pois é! Ele evita a ação nociva dos raios solares em contato com a pele. Os quais, por sua vez, geram queimaduras e deixam a pele ressecada.

Por isso, proteja-se mais onde quer que você esteja. Use filtro solar todos os dias! É uma das dicas de como tratar a pele áspera mais rápido.

Tome cuidado com o banho quente

O banho quente é um dos males que causam a pele áspera e seca, viu? Por isso, você deve tomar cuidado com o banho quente.

Agora, se o dia está muito frio… Ok! Você até pode tomar um banho quente. Mas nada de ficar muito tempo sob a água, hein. Tome uma ducha rápida. Ponha o bem-estar da pele no topo!

Evite as roupas apertadas

Você sabia que as roupas muito justas deixam a pele seca nas pernas e em outras partes do corpo? Pois é! Por causa do atrito do tecido em contato com a pele. O que, por sua vez, faz a pele ficar áspera e aumenta o risco de infecções.

Com isso, é possível ainda surgir outros incômodos. Como as bolinhas vermelhas, o suor excessivo etc. Por isso, uma dica de ouro para ter cuidado com a pele é evitar as roupas apertadas, ok? Escolha os seus looks com cuidado!

Hidrate a pele todos os dias

Não espere mais! Cuide de você hoje. Hidrate a pele para melhorar a sua aparência. Você merece! Use um creme para manter a sua pele hidratada. Saudável!

Todos os dias, após o banho, aplique um hidratante corporal e espalhe pelo corpo. Com leveza. Não se esqueça de passar nos locais onde a pele é áspera. Assim, você ganha mais saúde na pele. Você vai ver!