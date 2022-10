Concurso Bombeiros RN libera edital com 104 vagas; confira!

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte anuncia a liberação do edital do concurso Bombeiros RN. Ao todo serão ofertadas 104 vagas. Os interessados poderão se inscrever a partir das 8h do próximo dia 31, por meio do site do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), banca organizadora do certame.

As inscrições seguem abertas até 30 de novembro. A taxa varia a depender do cargo. De acordo com o edital, o valor é de R$120 (soldados) ou R$180 (oficiais), até o dia 2 de dezembro.

É importante lembrar que doadores de medula óssea, de sangue e de leite materno, assim como convocados pela Justiça Eleitoral e inscritos no Cadastro Único – CadÚnico- poderão solicitar isenção até o dia 06 de novembro.

Vagas concurso Bombeiros RN

As vagas são um total de 104, divididas entre 102 para soldados e 2 para oficiais de Saúde. Os requisitos dependem de cada cargo.

Para concorrer ao cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM), os interessados devem ter o nível superior completo em Medicina, além de possuir título de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente. As especialidades são psiquiatria e cardiologia.

Para soldado, é preciso ter nível superior em qualquer área. Além disso, os requisitos para o cargo são:

Altura mínima de 1,60 (homens) ou 1,55 (mulheres);

Carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B;

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no mínimo, 21 anos; e

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no máximo, 30 anos (praças) ou 36 anos (oficiais).

No que se refere aos salários, os ganhos iniciais dependem do cargo, sendo de R$10.804,77, enquanto os soldados receberão R$3.929,01.

Quando serão as provas?

As provas do concurso Bombeiros RN estão marcadas para 08 de janeiro de 2023. Além da etapa objetiva, os candidatos vão realizar as fases: Discursivas, além de exames médicos e odontológicos, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicológico e investigação social e da vida pregressa.

Os aprovados das etapas citadas realizarão o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO) ou Curso de Formação de Praças (CFP). A fase objetiva vai contar com 80 questões que serão distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Oficiais de saúde

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico (dez);

Saúde Pública (dez); e

Conhecimentos Específicos (50).

Praças

Língua Portuguesa (20);

Direito Constitucional (20);

Ciências Exatas (20);

Conhecimentos Gerais e Atualidades (dez); e

Biologia (dez).

Vale lembrar que a seleção ficará válida por 90 dias, podendo ser prorrogada, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui para acessar o edital completo.