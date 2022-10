Curvelo (MG) abre processo seletivo com vagas para cargos de nível fundamental e superior

A Prefeitura de Curvelo no estado de Minas Gerais começa a receber no dia 21 de outubro as inscrições para o processo seletivo que visa contratação de profissionais com nível fundamental e superior.

As vagas destinam-se as áreas de serviços gerais e da saúde do município.

Vagas e salários Curvelo – MG

A Prefeitura de Curvelo no estado de Minas Gerais oferece, por meio de processo seletivo, 24 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental (completo e incompleto), distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Eletricista – 2 vagas;

Motorista I – 3 vagas;

Operador de Máquinas I – 6 vagas;

Servente de Obras I – 10 vagas.

Nível Superior

Fiscal Sanitário Nível Superior – Farmacêutico/Bioquímico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – 1 vaga;

O salário oferecido pela Prefeitura de Curvelo – MG varia entre R$ 1.212,00 a R$ 2.864,17, para jornadas de trabalho que vão de 10 a 44 horas semanais, dependendo do cargo.

A contratação será realizada em regime temporário pelo período de seis meses, podendo ser prorrogado por até mais 24 meses.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Curvelo – MG

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Curvelo – MG devem realizar a inscrição entre os dias 21 de outubro de 2022 a 25 de outubro de 2022 diretamente pelo site da Prefeitura de Curvelo.

Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

Atribuições de cargo Curvelo – MG

Confira a seguir as principais funções de cargo acordo com a vaga escolhida pelo candidato:

Eletricista

Realizar manutenções corretivas e trabalhos de instalação de rede elétrica nos prédios públicos e em equipamentos em geral; executar outras tarefas afins.

Motorista I

Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, micro-ônibus, ônibus e ambulâncias dentro ou fora do Município;

Transportar passageiros zelando pela sua integridade física e segurança;

Transportar cargas e auxiliar no seu carregamento e descarregamento a fim de assegurar o equilíbrio do veículo e evitar avarias aos bens transportados.

Operador de Máquinas I

Operar máquinas, rodoviárias, agrícolas e tratores;

Executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas assim como abaulamentos;

Abrir valetas e cortar talude;

Operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes;

Operar com máquinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas e tratores.

Servente de Obras I

Executar tarefas manuais na construção e/ou reforma de prédios, estradas, pontes, pavimentação de vias, operações de tapa-buraco, dentre outras obras;

Preparar canteiro de obras, limpar e compactar solos, verificar máquinas e equipamentos de construção civil e participar na demolição de edificações;

Executar tarefas manuais na construção e/ou reforma de praças, estradas, ruas, becos e demais obras que necessitam de assentamento de paralelepípedos, pedras, bloquetes, e/ou similares;

Auxiliar na carga e descarga de materiais para execução dos serviços.

Fiscal Sanitário Nível Superior – Farmacêutico/Bioquímico

Fiscalizar estabelecimentos que fabricam e comercializam, no varejo e/ou atacado, alimentos, drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos e saneantes domissanitários, perfumes e produtos de higiene, produtos médico-hospitalares e de diagnóstico, tais como farmácias hospitalares, farmácias privativas, dispensários de medicamentos de unidades hospitalares e congêneres, hospitais e serviços intra-hospitalares, ambulatórios hospitalares gerais e especializados, públicos e privados.

Fisioterapeuta

Realizar ações de reabilitação a fim de reduzir incapacidades e deficiências e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua reinserção social, combatendo a discriminação e ampliando o acesso ao sistema de saúde;

Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação.

Médico Clínico Geral

O Cargo de Médico Clinico Geral visa atender a demanda da Equipe de Saúde Prisional no presídio de Curvelo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Etapas do processo seletivo Curvelo – MG

O processo seletivo para a Prefeitura de Curvelo – MG será realizada através de prova de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório e eliminatório, comum para todos os cargos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Curvelo no estado de Minas Gerais 2022.