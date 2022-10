Instituída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) assumiu o papel de nortear as ações do Estado brasileiro com o intuito de desenvolver ações, em suas várias vertentes, que estimulam a pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, bem como seu uso consciente, ético em prol de um futuro melhor.

EBIA: a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial ganha destaque em evento do MCTI

De acordo com a divulgação oficial, a EBIA tem como objetivo potencializar o desenvolvimento e a utilização da tecnologia com vistas a promover o avanço científico e solucionar problemas concretos do país, identificando áreas prioritárias nas quais há maior potencial de obtenção de benefícios.

Temas

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) explica que a Estratégia é dividida em eixos temáticos, caracterizados como pilares que apresentam a situação atual no mundo e no Brasil, que destacam os desafios a serem enfrentados e as ações estratégicas que se aproximam da visão esperada.

Em recente recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre inteligência artificial, o Brasil aderiu a diversos princípios para o desenvolvimento responsável da IA, assim como recomendações quanto a políticas públicas e cooperação internacional.

Sustentabilidade

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) ressalta que estão entre os princípios o dever de beneficiar as pessoas e o planeta, impulsionar o crescimento inclusivo, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar, bem como se projetar de maneira a respeitar o Estado de Direito, os direitos humanos, os valores democráticos e a diversidade.

Segundo destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Inteligência Artificial tende a se acelerar.

Tecnologia

As tecnologias digitais proporcionam as ferramentas para uma profunda transformação na atuação do governo, na competitividade e na produtividade das empresas.

Assim como auxilia também na capacitação, no treinamento e na educação da população, resultando em maior inclusão digital, para que todos possam se desenvolver e prosperar, define o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Sobre a EBIA

a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) foi construída em três etapas:

(i) contratação de consultoria especializada em IA,

(ii) benchmarking nacional e internacional, e

(iii) processo de consulta pública.

A EBIA foi concebida durante os anos de 2019 e de 2020 a partir de visões diversas e da convergência de estudos, reflexões, pesquisas e de consulta aos especialistas, empresas, pesquisadores e órgãos públicos, tendo como propósito o planejamento tecnológico de longo prazo para o país, de acordo com recente divulgação oficial.