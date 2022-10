GRANDE concurso da POLÍCIA MILITAR abre mais de MIL VAGAS e até R$4.983,30 de salário

Não é novidade para ninguém que a Polícia Militar tem um grande papel de relevância na sociedade atual, uma vez que se destaca como força pública estadual, primando pelo zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o cidadão, sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas.

Recentemente, a Polícia Militar abriu um grande edital de concurso público com o objetivo de preencher 1.500 vagas para nível médio e ambos sexos. Os interessados poderão se inscrever no período compreendido entre 24 de outubro e 24 de novembro, pelo site Idecan.

Nesse sentido, caso você tenha interesse em concorrer a uma das vagas na Polícia Militar, saiba que é preciso se atentar ao edital do concurso, conhecer as fases do concurso e ter um ótimo plano de estudo para a prova objetiva. Ademais, é importante entender do que se trata o exame de aptidão mental, o exame saúde da PM, prova de capacidade física e o que significa a investigação social.

Vagas edital concurso da Polícia Militar

A saber, de acordo com o edital do concurso da Polícia Militar, a taxa de inscrição custa o valor de R$ 180. Doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram seus estudos no ensino público, alunos de escolas públicas cujas famílias recebam renda de até dois salários mínimos e pessoas hipossuficientes poderão solicitar isenção.

Confira as oportunidades oferecidas de acordo com cotas e ampla concorrência:

Cargo: soldado da carreira de praças policiais militares VAGAS IMEDIATAS Vagas Masculino Feminino Total Ampla concorrência Cota racial Ampla concorrência Cota racial 680 170 120 130 1.000

Além disso, vale lembrar que o edital concurso PM CE trouxe a previsão de mais 500 vagas em cadastro de reserva, também com vagas para ambos os sexos, sendo:

Cargo: soldado da carreira de praças policiais militares CADASTRO DE RESERVA Vagas Masculino Feminino Total Ampla concorrência Cota racial Ampla concorrência Cota racial 340 85 60 15 500

Em primeiro lugar, é importante destacar que o requisito para o cargo é nível médio. Os candidatos devem ter ainda idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias e possuir CNH, categoria B, válida.

Ademais, vale frisar que as remunerações variam de aluno-soldado para inicial depois da formatura. Os ganhos divulgados serão de R$2.481,84 para aluno e R$4.983,30 para soldado PM.

Vale lembrar que os aprovados ainda poderão receber outros benefícios não citados no edital.

Como serão as provas?

Primeiramente, as provas objetivas do edital concurso PM CE estão marcadas para 22 de janeiro de 2023. Além disso, outras etapas serão aplicadas como:

Exame de Saúde, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da FGV;

Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da FGV;

Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da FGV;

Investigação Social, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Ademais, serão um total de 100 questões divididos nos seguintes módulos:

Primeiro módulo – Conhecimentos Básicos (40 questões)

Língua Portuguesa/Interpretação de Texto

Raciocínio Lógico

Atualidades e História do Ceará;

Noções de Administração pública / Ética no serviço público

Segundo módulo – Conhecimentos Específicos (60 questões)

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direitos Humanos;

Noções de Direito Penal Militar / Processo Penal Militar;

Noções de Direito Penal;

Noções de Criminologia e

Segurança Pública.

Em conclusão, a validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão. Clique aqui para acessar o edital completo.

