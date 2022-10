O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Comando da Aeronáutica celebraram nesta segunda-feira (24) um protocolo de intenções com o intuito de juntar esforços e empreender a cooperação mútua de ações institucionais conjuntas.

MCTI assina protocolo de intenções para o projeto SelenITA

De acordo com divulgação oficial, o protocolo, em suporte ao programa Artemis, desenvolve o projeto SelenITA, que visa estudar tanto o clima espacial quanto de geofísica da lua, por meio de um pequeno satélite propulsado, capaz de controlar sua altitude para realizar medidas de parâmetros importantes na compreensão do sistema terra-lua e da lua especificamente.

Novos conhecimentos

Em sua fala, o ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) destacou que o espaço é uma oportunidade e uma das novas fronteiras do conhecimento. Nesse sentido, segundo ele, o espaço se incorporou ao nosso dia-a-dia, e o Brasil possui competências e capacidades de se posicionar como player nesse mercado. Além disso, a iniciativa do SelenITA é uma demonstração da competência tecnológica brasileira.

Nasa

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) explica que a missão SelenITA está dentro do que há de mais moderno na pesquisa espacial e deverá contar com a participação da NASA, estabelecida pelo ITA com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI), além da participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTI) e de universidades americanas.

O Comandante da Aeronáutica do Brasil lembrou ser preciso ter três aspectos: o sonho para se conseguir as coisas, os conhecimentos necessários e a persistência, firmeza de convicções para se conseguir os objetivos. O representante da Aeronáutica destacou que a parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e outros órgãos como AEB, ITA, DCTA, FINEP e todos os parceiros que estão por trás desse acordo é mais um passo em direção ao espaço.

O protocolo é válido por cinco anos

Além disso, os conhecimentos que as atividades do mundo aeroespacial geram fazem parte da nossa personalidade de desafiar os limites, e tentar ultrapassar as fronteiras do conhecimento, destaca a recente divulgação oficial. A contribuição dessa proposta e de outras iniciativas já presentes inclui o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) coordenado pela AEB/MCTI.

O protocolo de intenções entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de cinco anos, podendo ser prorrogado ou alterado, mediante acordo expresso entre os partícipes e assinatura de termo aditivo, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).