O pagamento do abono salarial ano-base 2020 alcançou em outubro 98,3% de cobertura – o maior percentual de pagamento da série. O benefício foi pago a 25.540.162 trabalhadores, alcançando R$ 23.050.806.305,00 em recursos pagos de um total de 25.985.279 identificados pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) aptos a receber. Restam 441.568 cidadãos que ainda não sacaram, de acordo com a recente divulgação oficial.

MTP divulga dados oficiais do Abono Salarial ano-base 2020

O PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, teve o maior percentual de pagamento, com 99,4% de cobertura. Já foram 23.085.112 abonos pagos, alcançando R$20.310.196.757,00 em recursos, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

PIS/PASEP

O PASEP, pago pelo Banco do Brasil, teve taxa de cobertura de 88,8%, sendo pagos 2.455.050,00 com desembolso de R$ 2.740.609.548,00 em recursos. Restam ainda a serem sacados pelos trabalhadores que têm direito ao benefício, 134.734 abonos do PIS e 306.834 do PASEP, a serem pagos até 29 de dezembro, quando finaliza o prazo para saque do benefício.

Dados oficiais

De acordo com dados oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o estado de São Paulo concentrou a maioria dos saques, com pagamento do abono a 6.641.700 trabalhadores, um desembolso de R$ 5.799.316.071,00 – restando 54.411 cidadãos que não sacaram o benefício.

Em seguida, vem Minas Gerais, com 2.936.553 saques, R$2.687.507.990,00 em recursos e Rio de Janeiro, com 2.049.941 saques, o que corresponde a R$ 1.844.241.012,00 em recursos. Faltam 64.950 e 50.761 abonos disponíveis para saque nesses estados, respectivamente.

Sobre o abono salarial

O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário-mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada, no mínimo, por 30 dias em 2020 e recebido, no máximo, até dois salários-mínimos (R$ 2.424) mensais.

A consulta para saber se tem direito ao benefício pode ser feita pelo link www.gov.br/pt-br/servicos/sacar-o-abono-salarial, bem como pelo telefone 158, do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), pelo app da carteira de trabalho digital e pelo atendimento presencial nas unidades regionais da pasta, destaca a divulgação oficial.

O valor do Abono Salarial corresponde ao valor do salário-mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados.

Sobre o valor do abono 2022

Considerando que o valor do Salário-Mínimo no ano de 2022 é de R$ 1.212,00, abaixo consta o valor anual do abono segundo a quantidade de meses trabalhados, de acordo com informações do Governo Federal.

Nº MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE VALOR DO ABONO SALARIAL 1 R$ 101,00 2 R$ 202,00 3 R$ 303,00 4 R$ 404,00 5 R$ 505,00 6 R$ 606,00 7 R$ 707,00 8 R$ 808,00 9 R$ 909,00 10 R$ 1.010,00 11 R$ 1.111,00 12 R$ 1.212,00

Calendário de pagamento

Para trabalhadores(as) de empresas privadas, cadastrados no PIS – Programa de Integração Social

EXERCÍCIO 2022

AGENTE PAGADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JANEIRO 08/02/2022 29/12/2022 FEVEREIRO 10/02/2022 29/12/2022 MARÇO 15/02/2022 29/12/2022 ABRIL 17/02/2022 29/12/2022 MAIO 22/02/2022 29/12/2022 JUNHO 24/02/2022 29/12/2022 JULHO 15/03/2022 29/12/2022 AGOSTO 17/03/2022 29/12/2022 SETEMBRO 22/03/2022 29/12/2022 OUTUBRO 24/03/2022 29/12/2022 NOVEMBRO 29/03/2022 29/12/2022 DEZEMBRO 31/03/2022 29/12/2022

Fonte das tabelas: Governo Federal.