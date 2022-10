NOVO SALÁRIO MÍNIMO ideal SURPREENDE os brasileiros; veja o valor oficial

De acordo com a Constituição Federal, o salário mínimo deve possibilitar ao brasileiro ter condições para garantir a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. No entanto, muitos sabem que a remuneração pouco assegura tais condições.

Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212, e para o ano que vem, o Governo Federal já projetou a remuneração em R$ 1.294. Contudo, de acordo com Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal para o trabalhador seria de R$ 6.388,55, este mês.

Vale ressaltar que desde 2019 o piso nacional é corrigido apenas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medidor da inflação. A partir daí a remuneração não tem obtido ganhos reais. Antes, era adicionado ao cálculo o PIB (Produto Interno Bruno), que considerada a soma das riquezas produzidas no país.

Salário ideal de R$ 6.388,55

Como foi possível observar, o salário mínimo ideal de R$ 6.388,55 é significativamente maior que a quantia atual. Isso demonstra as condições inferiores que muitos brasileiros vivem. Acontece que o salário mínimo é referência para 56,7 milhões de pessoas. Dessas, 24,2 milhões recebem benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Todavia, existem várias previsões para o reajuste do piso nacional em 2023. Caso seja considerada a inflação de 8,10% em 2022, a correção do salário mínimo deverá ter o valor de R$ 1.310. Mas, é importante informar que o valor pode mudar, isso porque na última previsão a alta dos preços estava em 6%.

Desse modo, caso esse índice se concretize, o valor da remuneração básica brasileira será de R$ 1.284,72, o que representa um aumento de apenas R$ 72,72. Entretanto, a proposta que o governo enviou ao Congresso Nacional, prevê uma taxa de inflação 7,41% para 2022, o que representaria um aumento de R$ 90, e um novo salário mínimo de R$ 1.302 em 2023.

Contudo, é importante lembrar que esses valores são apenas projeções, ou seja, pode ou não vingarem no próximo ano. De qualquer forma, o valor do novo salário mínimo só será divulgado em janeiro de 2023, após a apuração da taxa inflacionária deste ano.

Evolução do salário mínimo

O salário mínimo deste ano não representa uma evolução muito significativa do piso no decorrer dos anos. Veja abaixo:

Maio de 2004: R$ 260,00;

Maio de 2005: R$ 300,00;

Abril de 2006: R$ 350,00;

Abril de 2007: R$ 380,00;

Março de 2008: R$ 415,00;

Fevereiro de 2009: R$ 465,00;

Janeiro de 2010: R$ 510,00;

Janeiro de 2011: R$ 545,00;

Janeiro de 2012: R$ 622,00;

Janeiro de 2013: R$ 678,00;

Janeiro de 2014: R$ 724,00;

Janeiro de 2015: R$ 788,00;

Janeiro de 2016: R$ 880,00;

Janeiro de 2017: R$ 937,00;

Janeiro de 2018: R$ 954,00;

Janeiro de 2019: R$ 998,00;

Janeiro de 2020: R$ 1.045,00;

Janeiro de 2021: R$ 1.100 ,00;

Janeiro de 2022: R$ 1.212,00.