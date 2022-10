Partage oferece vagas em todo o Brasil

O Grupo Partage, administrador de shoppings centers, oferece vagas em todo o Brasil. Há chances para atuação nos empreendimentos – em diferentes cidades das cinco regiões brasileiras – e também na área corporativa, nas áreas Comercial, Marketing, Gestão, Recursos Humanos, Tesouraria, Engenharia, Operações, Financeiro, entre outras.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que segue crescendo em ritmo acelerado e deve inaugurar novos centros comerciais em breve. Para uma estratégia alinhada, a Partage busca montar times com foco em inovação, resultados e grande capacidade de relacionamento.

As chances são para São Paulo (SP), Jaraguá do Sul (SC), Poços de Caldas(MG), Betim (MG), Marabá (PA), Parauapebas (PA), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Natal (RN), Mossoró (RN) e Campina Grande (PB).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site do Grupo Partage www.linkedin.com/company/partageshopping e cadastrar o currículo na posição desejada. É possível, também preencher as informações por meio do banco de currículos, disponível aqui – em ambos os casos, a contratação acontecerá de acordo com a demanda de cada unidade do Grupo Partage.

Sobre a empresa

Desde 1997 no mercado, com foco no desenvolvimento e administração de empreendimentos imobiliários Triple A, o o Grupo Partage conta com 14 prédios em São Paulo e 12 shoppings em operação em todas as regiões do Brasil, além de outros dois em construção. A empresa tem a missão de transformar a realidade socioeconômica das cidades onde está presente, já que é responsável por todo planejamento, comercialização e administração dos empreendimentos, acompanhando e participando ativamente de todo o processo de desenvolvimento. Juntos, os empreendimentos somam mais de 450 mil m² em ABL e geram mais de 10 mil empregos por todo o país, sendo que com a construção de novos shoppings em São Paulo e Brasília, a empresa deve trazer ainda mais conveniência, lazer e entretenimento para o público.