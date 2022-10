Várzea Grande (MT) abre concurso público para cargos de técnico e analista legislativo

A Câmara municipal do município Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de técnicos e analistas legislativos com formação em nível médio e superior.

Os salários vão de R$ 2.083,06 a R$ 4.694,27 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Instituto Selecon.

Vagas e salários Várzea Grande – MT

Ao todo, a Câmara de Várzea Grande – MT oferece 16 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 13 para cargos de ensino médio ou técnico e três para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio (Técnico Legislativo)

Técnico Administrativo – 10 vagas;

Arquivista – 1 vaga;

Fotógrafo – 1 vaga;

Técnico em Informática – 1 vaga.

Nível Superior (Analista Legislativo)

Contador – 1 vaga;

Advogado – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Várzea Grande – MT variam entre R$ 2.083,06 a R$ 4.694,27 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Várzea Grande – MT é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Atribuições de cargo Várzea Grande – MT

Confira a seguir as principais atribuições de acordo com cada cargo:

Técnico Legislativo Administrativo

Elaborar e digitar textos e documentos; operar programas informatizados;

Cuidar da preparação de correspondências;

Entregar e receber correspondências, processos e documentos; arquivar documentos;

Efetuar registros em livros de atos e controle do Poder Legislativo.

Técnico Legislativo Arquivista

Arquivar os projetos e documentos;

Arquivar os documentos relativos a todos os Setores da Câmara mantendo controle e acessibilidade;

Organizar acervos do Poder Legislativo.

Técnico Legislativo Fotógrafo

Executar trabalhos de cobertura foto jornalística dos eventos internos e externos da Câmara Municipal e executar tarefas relativas ao tratamento e guarda das imagens que fazem parte do acervo e memória da Casa;

Observar a legislação, normas, instruções normativas, portarias pertinentes quando da execução de suas atividades;

Exercer outras atividades afins.

Técnico Legislativo Informática

Prestar suporte técnico aos usuários dos computadores, no tocante ao uso de software, aplicativos, serviços de informática e de redes em geral;

Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização;

Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos.

Analista Legislativo Contador

Planejar, supervisionar, orientar a execução de trabalhos à contabilidade, de acordo com as exigências legais e administrativas.

Analista Legislativo Advogado

Realizar, sob a supervisão do Procurador Jurídico: a análise e emissão de parecer em processos;

Acompanhamento do andamento de processos pertencentes ao Poder Legislativo, elaboração de defesa estando o Legislativo na condição de autor, réu ou terceiro.

Analista Legislativo Engenheiro Civil

Acompanhar, supervisionar, coordenar, controlar e avaliar, as atividades municipais relativas a obras, serviços de engenharia e transportes.

Inscrições Várzea Grande – MT

Os interessados em participar do concurso da Várzea Grande – MT têm até o dia 05 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Selecon.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 92,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo.

Etapas concurso Várzea Grande – MT

O concurso da Câmara municipal de Várzea Grande – MT avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para os candidatos de nível superior haverá ainda prova de título, de caráter classificatório.

A prova objetiva será aplicada no dia 22 de janeiro de 2022.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do concurso da Câmara municipal de Várzea Grande no estado de Mato Grosso.