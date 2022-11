Animais de estimação: um grande amigo da saúde mental

Fala-se muito sobre a saúde mental hoje em dia, a terapia que é sem dúvida fundamental, bons hábitos e rotinas saudáveis, tempo de entretenimento com a 22Bet , exercício, nutrição equilibrada, mas e quanto aos benefícios que os animais de estimação trazem ao nosso bem-estar mental?

Um animal de estimação é um membro da família. Pelo menos, para a maioria das pessoas que têm um animal em casa, elas são tratados como um membro da família. É bem possível que encontremos pessoas que não entendem que você trata um animal como a sua família, mas isso faz sentido por muitas razões. Um animal de estimação é muito mais do que um animal que vive com você.

Benefícios psicológicos da propriedade de animais de estimação

Ter um membro da família do reino animal tem muitos benefícios. Estes são os seguintes:

1. Você conhece outra forma de amar: Amar um animal é uma experiência na qual você conhece outras maneiras de amar. Esta experiência abre a sua mente para as diferentes maneiras de amar. Você não só ama as pessoas, mas também pode amar outros seres da mesma forma. Por sua vez, este amor é correspondido de forma igual ou mais forte. O que quer que você faça por eles nunca será suficiente para tudo o que eles lhe dão.

2. Eles oferecem companheirismo: Cuidar de um animal, ou de vários animais, tem importantes benefícios psicológicos. A companhia que eles oferecem é um remédio para pessoas solitárias. Ter a responsabilidade de cuidar do outro é uma boa maneira para muitas pessoas não sucumbir à depressão ou a outros problemas mentais. Se você tem um cão, você deve levá-lo para passear e tais rotinas são uma boa maneira de sair e “limpar sua mente”.

3. Alivia tanto a ansiedade quanto o estresse: Outro benefício psicológico é o alívio da ansiedade e da depressão. Os cães ou gatos, que são os animais mais comuns nas casas, oferecem relaxamento, tranquilidade e uma boa acolhida (exceto quando eles se metem em encrencas). Eles se desconectam automaticamente de suas preocupações, dos seus problemas e você se concentra neles, porque lhe oferecem momentos de amor e tranquilidade. O contato com eles pode ser considerado uma terapia diária e mais econômica.

4. Ajuda a ser mais sociável: as pessoas que têm dificuldades para se socializar com outras ou que não têm conhecimento de habilidades sociais, geralmente acabam melhorando este aspecto de sua personalidade. Este é um dos benefícios dos animais de estimação que podem nos ajudar a melhorar nossa vida diária. Isto não é apenas com cães, mas com outros animais de estimação, também pode ser uma razão ou um início de conversa para iniciar uma conexão com outros.

5. Isso o mantém motivado ou ativo: ter um companheiro animal ao seu lado pode ser uma das razões pelas quais você permanece mais ativo e tem mais motivação em seu dia a dia. A razão disso é que brincar com animais pode lhe dar positividade suficiente para lidar com a sua rotina.

A conexão emocional estabelecida entre humanos e animais é muito benéfica para ambas as partes. Tanto que, em muitas ocasiões, ter a companhia desses amigos fiéis é uma mudança para nossas vidas tanto em nível pessoal quanto social.