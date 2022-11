Twitch bane streamers de jogos de cassino

Plataforma de transmissões ao vivo busca combater o vício gerado pelos jogos on-line

A partir do dia 18 de outubro deste ano, os usuários da Twitch não vão mais poder fazer a transmissão de jogos de caça-níqueis, roleta e de outras modalidades que não estejam licenciadas nos Estados Unidos. Caso contrário, eles serão banidos da plataforma. Esta é uma nova medida adotada pela Amazon – empresa dona do maior site de transmissão de jogos.

O motivo da proibição

A decisão da Amazon de ser mais severa com as operadoras de jogos não regulamentadas foi tomada depois de que o streamer inglês ItsSliker admitiu ter aplicado um golpe em seus fãs, familiares e amigos no valor de US$ 300 mil – o que dá cerca de R$ 1,5 milhão. Ele fazia isto para alimentar o seu próprio vício em jogo, comprando skins – uma espécie de personalização para personagens e armas – no Counter-Strike: Global Offensive e em jogos de slots nos cassinos.

O britânico usava o dinheiro para pagar dívidas adquiridas anteriormente no jogo ou então para financiar as novas jogatinas. Esta revelação gerou uma revolta gigantesca na internet e colocou luz em um assunto bastante delicado e importante.

Em publicação feita em suas redes sociais, ItsSliker afirmou que não queria ter prejudicado as pessoas, pediu desculpas a todos e disse também que pretende fazer o pagamento dos valores que foram emprestados para ele anteriormente. Ao ser cobrado pelos credores, ItsSliker sempre inventava e arrumava um contratempo.

Antes da revelação, que veio à tona em 18 de setembro de 2022, a Amazon já proibia que os seus usuários fizessem indicações e publicações de jogos de cassino, mas sem tanta rigidez. Agora, a empresa norte-americana se viu na obrigação de ser mais incisiva e enfática, já que o vício em jogo tem trazido consequências bem danosas e perigosas para a sua comunidade.

Outro streamer que se posicionou sobre o assunto foi o norte-americano Richard Bengston, que faz parte da FaZe – uma das principais equipes de e-Sports da atualidade. Ele revelou que, em momentos de pico, chegou a ter uma receita de US$ 200 mil, diariamente.

Medida não engloba sites de apostas e outras modalidades

Os entusiastas das apostas esportivas podem ficar tranquilos. Isso porque a decisão da Amazon não atinge este tipo de entretenimento. Alguns jogos de cartas, como é o caso do pôquer, além dos fantasy games, também não estão na lista de proibições e continuam 100% liberados na Twitch.

É muito comum que empresas do ramo de cassino online patrocinem streamers e influenciadores para que a sua marca possa chegar ao maior número possível de pessoas. Porém, segundo um post do blog do https://apostaconfiavel.com/, os maiores “traders” desse ramo estão, na verdade, focados no YouTube.

E como fica no Brasil?

Até o momento em que este texto foi produzido, a Amazon ainda não havia feito um pronunciamento se esta sua nova medida também será expandida para os usuários que estiverem em solo brasileiro. É possível, sim, que em um futuro próximo, esta política da empresa multinacional também seja adotada no Brasil e em todo o resto do mundo.

Em diversos locais do planeta como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, os jogadores de jogos de cassino contam com um suporte caso estejam passando por algum tipo de problema no jogo. O contato é feito via telefone. No Brasil, é possível procurar ajuda pelo site do Jogadores Anônimos.

É importante destacar também que o vício não está apenas nos jogos de cassino. Muitas pessoas acabam gerando uma dependência nos chamados games free-to-play (grátis para jogar).

Nesta modalidade, os usuários não pagam para ter acesso ao jogo. No entanto, se eles quiserem turbinar o seu game, o boneco e coisas do tipo, é necessário colocar a mão no bolso e gastar uma grana. Dois grandes exemplos deste modelo de jogo são o Free Fire – sucesso no mundo inteiro – e o Call of Duty: Warzone.

O futuro dos jogos

Apenas operadoras legalizadas e regulamentadas podem ser divulgadas na Twich, tornando a plataforma mais “limpa”. Por outro lado, há mais chances de as empresas de transmissão de jogos não divulgarem conteúdos desta natureza da mesma maneira que era feito anteriormente.

Ou todos os cassinos online buscarão a regulamentação e a legalização para que possam fazer as suas publicidades e fechar os seus acordos de maneira mais tranquila ou, então, vão acabar perdendo espaço na mídia – o que certamente irá representar uma queda gigantesca de receita.

Inevitavelmente, a medida da Amazon em proibir a transmissão de jogos não licenciados fará com o que o mercado de cassino e apostas tenha que se reinventar e buscar novas alternativas para alcançar novos clientes.