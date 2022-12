ESSES são os 4 BENEFÍCIOS que o Banco Inter oferece para quem abrir a conta digital

Quais são as vantagens do Banco Inter? Esta é a dúvida tradicional de quem busca de abrir uma conta digital, mas ainda decidiu sobre qual das diversas opções do mercado irá preferir. Assim como também é um assunto buscado por quem já é cliente da fintech.

Neste sábado (24), o Notícias Concursos listará os 4 principais benefícios prometidos pela fintech do cartão laranja. Conheça o que o Banco Inter pode te oferecer em vantagem aos seus concorrentes.

Banco Inter é concorrente direto do Nubank no mercado

O Banco Inter, atualmente, é uma das maiores fintechs do país e faz concorrência direta com outras startups em franco crescimento, como é o caso do Nubank. Este que é considerado como a conta digital mais popular do Brasil.

Assim como a maioria das empresas que entraram no mercado financeiro brasileiro prometendo inovações, o Inter também oferece vantagens. Por exemplo, abertura e manutenção de conta sem nenhum tipo de custo, TEDs gratuitas e a possibilidade de enviar e receber Pix.

Além das vantagens comuns entre fintechs que oferecem contas digitais, a empresa também possui suas próprias particularidades. Ela promete benefícios únicos para quem é cliente.

4 vantagens da conta digital do Banco Inter

1.Cartão de crédito sem anuidade

O Banco Inter disponibiliza um cartão de débito e de crédito sem anuidade, independentemente do valor mínimo de compras realizado no mês. A emissão do cartão também não tem custos, assim como também é gratuita a segunda via – quando há necessidade.

2.Cashback em compras na Inter Store

Cashback em pagamentos de fatura do cartão de crédito dentro do prazo. Clientes que pagam a fatura do cartão de crédito Banco Inter antes da validade recebem de 0,25% a 1% de cashback do valor total das compras do mês.

O Banco Inter possui uma loja com inúmeras lojas dentro do seu próprio aplicativo da conta digital. Ao realizar compras dentro do app, o cliente ganha cashback em todas as compras. Há também a promoção para quem faz Pix pelo Inter, oferecendo 10% a mais sobre o valor do cashback a ser recebido.

3.Possibilidade de criar o próprio limite no cartão de crédito

Para quem não recebe aprovação para a emissão de um cartão de crédito, é possível aplicar dinheiro em um CDB exclusivo e gerar limite. Todo o dinheiro aplicado se tornará limite para uso no cartão de crédito, sem necessitar de análise.

4.Saques gratuitos

A taxa para realizar saques em caixas eletrônicos é um dos fatores que mais incomodam clientes de fintechs. Sabendo disso, o Banco Inter garante saques gratuitos ilimitados no Banco24Horas.