O crescimento das casas de apostas no Brasil

O crescimento deste mercado no país acompanha uma tendência internacional e atrai cada vez mais pessoas.

Segundo dados apresentados pela Fact.MR, empresa de pesquisa de mercado, o mercado de casas de apostas deve crescer 10,3% nos próximos 10 anos, alcançando um valor de aproximadamente US$ 225,65 bilhões até 2032.

A pesquisa aponta que o mercado mundial de esporte bet, por exemplo, será avaliado em US$ 84,66 bilhões até o fim de 2022. O futebol aparece como a modalidade que mais recebe apostas e a mais oferecida nas casas de apostas online.

As casas de apostas no Brasil

Após a legalização do esporte bet em 2018 (Lei 13.756), as apostas começaram a crescer no país.

O Congresso vem debatendo desde então sobre como funcionará a regulamentação e as taxas deste tipo de negócio no Brasil.

No entanto, mesmo sem o martelo batido, as casas de apostas começaram a ganhar espaço. Entre 2018 e 2020, o setor apresentou um bom desempenho, saltando de 2 bilhões de reais para 7 bilhões, de acordo com uma pesquisa feita pelo Grand View Research.

Este crescimento também está relacionado com o desenvolvimento da tecnologia. Fazer apostas no ambiente online é mais prático, bem como o acesso às casas de apostas, tanto para iniciantes quanto para os mais experientes.

A influência na economia brasileira

As casas de apostas estão cada vez mais investindo no marketing esportivo. Esses investimentos vêm por patrocínio para times de futebol e equipes de eSports, além de parcerias com personalidades famosas do esporte.

Atualmente todos os times do Brasileirão, o maior campeonato de futebol do Brasil, são patrocinados por alguma casa de apostas. Esse é um exemplo claro de como este setor está investindo pesado.

Estas são algumas parcerias de patrocínio na Série A, principal liga do Brasileirão, atualmente:

Pixbet com América – MG e Avaí;

Amuleto Bet com Atlético-GO;

Betano com Atlético-MG e Fluminense;

Blaze com Botafogo.

Sportsbet.io com São Paulo.

O avanço da regulamentação das casas de apostas no Brasil tende a aumentar os números de investimentos, não só de patrocínios como também de propagandas nos meios de comunicação.

O número de apostadores também aumenta com este avanço. Eles se sentem mais seguros para apostar em um mercado regulamentado, logo realizam transações financeiras e declaram seus ganhos com mais facilidade.

A NetBet, em um estudo feito para a Money Times, mostrou que o governo brasileiro poderia arrecadar mais de R$7 bilhões ao ano com o esporte bet. Além disso, o potencial de arrecadação do setor poderia chegar a R$74 bilhões brutos, o que geraria cerca de R$22,2 bilhões em receitas tributárias.

As casas de apostas estão gradualmente se firmando no Brasil, apresentando avanços e bons números. É esperado que os investimentos deste setor cresçam, em um futuro promissor que poderá trazer grande benefício para a economia do país.