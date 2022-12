O Spani Atacadista iniciou suas atividades no ano de 2004 a partir de lojas no estado de São Paulo. No ano de 2017 foi quando ocorreu a expansão do grupo com a inauguração de 14 pontos de atendimento. Hoje a empresa disponibilizou várias oportunidades de emprego para aqueles que buscam se desenvolver dentro do mercado de trabalho. Confira, a seguir.

Spani Atacadista tem EMPREGOS em São Paulo e Rio de Janeiro

Desde que foi fundada, a empresa busca entregar qualidade em seus produtos e atendimento de excelência aos seus clientes. Muitas coisas mudaram dentro da companhia, atualmente ela possui cerca de 5.000 colaboradores trabalhando em suas lojas e deseja que esse número cresça cada dia mais.

A empresa prioriza um ambiente de trabalho ético e oferece oportunidade para os seus funcionários se desenvolverem. Para se tornar referência em seu setor, o Spani Atacadista está contratando pessoas qualificadas para trabalhar em suas lojas. Confira.

Vendedor – São Paulo;

Auxiliar de Manutenção – São Paulo;

Técnico de Nutrição – São José dos Campos/SP;

Auxiliar de Vendas – Americana/SP;

Subgerente de Loja – Tatuí/SP;

Cartazista – Jacareí/SP;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Diadema/SP;

Jovem Aprendiz – Volta Redonda/RJ;

Cozinheiro – São Paulo;

Líder de FVL – Itaquaquecetuba/SP;

Açougueiro – Bragança Paulista/SP;

Auxiliar de Açougue – Brasil;

Op. de Caixa – Bragança Paulista/SP;

Fiscal de Caixa – Cajamar/SP;

Como se candidatar

Os candidatos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, podem acessar o site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado para análise.

