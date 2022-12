TalenTI oferece vagas em São Paulo

A TalenTI, plataforma especializada em recrutamento de profissionais da área de tecnologia da informação, está oferecendo diversas vagas em São Paulo. São mais de 600 postos de trabalho para praticamente todas as regiões do estado.

Há chances para os cargos de arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

As vagas são para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e há opções para pessoas com ou sem experiência, ampliando as oportunidades aos jovens em busca do primeiro emprego. Além disso, é importante notar que pessoas com deficiência (PCD) também são bem-vindos no processo seletivo.

O portal disponibiliza, ainda, chances exclusivas para estudantes do ensino técnico e superior, matriculados em cursos da área de tecnologia, e que estão em busca de estágio.

Embora as chances para as áreas de tecnologia, informática e internet sejam maioria, os candidatos também encontram posições para os setores administrativo, consultoria e auditoria, industrial, serviços gerais e operacionais, arquitetura e design, engenharia, dentre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://portal-talenti.curriculum.com.br para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar seus currículos na posição desejada. É importante mencionar, no entanto, que a rotatividade do sistema é grande, o que significa que todas as vagas estão sujeitas a alteração de quantidade, conforme demanda e preenchimento.