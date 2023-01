A Evolução Financeira da Moeda Digital

Antes a tecnologia não era avançada e as transações monetárias eram limitadas. Mas agora, há inúmeras formas de ganhar dinheiro e enviar fundos mais rapidamente para qualquer parte do mundo. A moeda digital é um termo amplo que cobre representações de valor semelhantes a dinheiro num formato digital.

As moedas digitais não são sinónimo de criptomoedas, mas fazem parte delas. A evolução da moeda digital remonta ao início da década de 1970, quando os blockchains eram usados para transações seguras dentro das redes. Isto ajuda a prevenir fraudes e falsificações, oferecendo transparência e digitalizando com segurança os ativos. Devido a esta vantagem financeira, os entusiastas do comércio preferem negociar online em bot criptomoedas .

Sobre A Moeda Digital Do Banco Central

Moedas digitais como a Bitcoin e a Ethereum registaram recentemente um crescimento significativo. No entanto, estas moedas digitais são propensas a vários problemas, como a volatilidade dos preços, o que poderia torná-las menos ideais como meios de troca. Para resolver estas questões, muitos bancos centrais em todo o mundo estão a planear introduzir o dinheiro digital, também conhecido como moeda digital do banco central.

Uma nova forma de dinheiro está a emergir sob a forma de Moeda Digital do Banco Central. Esta forma de moeda permite ao governo controlar a sua oferta e valor, permitindo ao mesmo tempo ser utilizada como meio de pagamento universal. No entanto, não é inteiramente seguro porque é sempre um risco para ataques de cibersegurança.

A Ascensão da Moeda Digital

A moeda digital representa o valor negociado digitalmente e usado em vez de dinheiro. A primeira moeda digital foi a Bitcoin, que foi introduzida por uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto em 2009. As moedas digitais evoluíram ao longo do tempo e agora servem muitos propósitos como transformar a moeda virtual em dinheiro físico, rastrear transações em blockchains, etc.

Na década de 90, digi Cash de David Chaum foi desenvolvida, o que permitiu aos utilizadores transferir fundos de forma anónima. Esta ideia revolucionária não era popular entre instituições e indivíduos. Em 1998, PayPal criou um método financeiro que permitiu aos seus clientes fazer transações financeiras online. Para enviar dinheiro com sucesso a qualquer pessoa, os utilizadores tinham de ter um endereço de e-mail.

Vantagens e Desvantagens de Moeda Digital

Como mencionado acima, pode usar a moeda digital para comprar coisas online e em lojas físicas. Este tipo de moedas são conhecidas por resolver algumas questões monetárias tradicionais e possuem vantagens e desvantagens.

Vantagens

Permitem o intercâmbio financeiro não criado ou regulado pelo banco ou governo e utilizam a criptografia para controlar a sua criação e transações em vez de depender de terceiros de confiança.

O dinheiro digital reduz o risco de falsificação e roubo e dá acesso a serviços financeiros a pessoas que podem não ter acesso aos bancos tradicionais.

As taxas são muito baixas e aumentam a eficiência, proporcionando transparência e responsabilidade a todas as transações.

Uma autoridade central, como um banco ou um governo, não emite moedas virtuais. A mais famosa é a Bitcoin.

Os pagamentos em moeda digital são muitas vezes mais rápidos do que os pagamentos tradicionais, uma vez que diferem dos métodos de pagamento.

Desvantagens

Mesmo que possa utilizar estes serviços de forma anónima, as transações virtuais podem ser rastreadas.

A moeda virtual tem um risco maior a ataques de cibersegurança.

Todas as transações têm uma taxa.

Tipos de Criptomoedas Virtuais

Existem três tipos de criptomoedas virtuais:

Criptomoedas

São moedas digitais que recorrem à criptografia para proporcionar segurança adicional. A maioria das criptomoedas também usa a tecnologia de blockchain. É um método virtual para transações feitas com criptomoeda.

As criptomoedas, como a Ethereum, Litecoin e a Bitcoin são formas digitais de dinheiro que mais empresas em todo o mundo aceitam. Diferem dos CBDCs porque são descentralizados, o que significa que nenhum terceiro pode alterar a moeda. A lista de empresas que usa criptomoedas cresce diariamente.

Moedas Digitais do Banco Central (CBDC)

Atualmente os governos já estão a considerar emitir versões digitais das suas moedas fiat conhecidas como moedas digitais do banco central (CBDC). Esta mudança pode vir a trazer alterações significativas sobre o modo como gerimos e gastamos o nosso dinheiro em todo o mundo.

Stablecoins

Este tipo de criptomoeda difere das moedas tradicionais, e é projetada para manter o seu valor em vez de flutuar como outras criptomoedas. Isto permite-lhes rastrear o valor do ativo subjacente com mais precisão e facilita a utilização de criptomoedas sem a preocupação com a volatilidade dos preços.

Última Visão

As moedas digitais, como as criptomoedas como a bitcoin, tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Estes ativos são utilizados apenas para transações eletrónicas e não têm forma física. No entanto, podem ser trocadas por dinheiro regular ou outros ativos. Além disso, alguns governos nacionais estão a explorar a emissão das suas moedas digitais centralizadas.