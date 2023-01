Alvoar Lácteos abre novos EMPREGOS pelo país

A empresa Alvoar Lácteos surgiu da paixão pelo trabalho, leite e pelo país e impulsionou duas marcas de laticínios, Betânia e Embaré, a fortalecer o setor lácteo e consolidar a sua próspera aliança. Ela transcende, transforma e alcança um voo mais alto. A força de suas raízes, a simplicidade de seu trabalho e a eficiência com que executam promovem a garantia de sua visão: “Somos mais que produtos que nutrem o corpo”.

Alvoar Lácteos possui novas vagas de trabalho abertas no Brasil

A companhia Alvoar Lácteos possui um portfólio completo de lácteos com mais de duzentos produtos em milhões de pontos de venda no país e em mais de 45 países. O seu propósito é alargar as suas raízes para fortalecer o mundo dos Laticínios.

Todas as manhãs surgem novas oportunidades de crescimento, simples e fáceis de implementar e de execução eficiente. Só quando é bom para todos é um bom negócio. Sendo assim, venha junto com a empresa voar mais alto. Conheça abaixo todas as oportunidades que eles ofertam e caso alguma seja do seu interesse, verifique em seguida como fazer a sua inscrição:

AGENTE DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE;

VENDEDOR;

ANL. CONTÁBIL;

LÍDER DE PRODUÇÃO;

ANL. DE CONTROLES INTERNOS;

SUPERV. DO CONTROLE DE QUALIDADE;

ANL. DE PESSOAL;

MÉDICO DO TRABALHO;

ANL. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;

SUPERV. DE VENDAS;

ANL. DE TRADE MARKETING INTELIGÊNCIA;

OP. DE UTILIDADES;

ASS. DE VENDAS;

AUX. DE LABORATÓRIO.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo para as vagas divulgadas pela Alvoar Lácteos, acesse o site 123 empregos. Se esta é a primeira vez que visita esta página, faça um breve cadastro com seus dados profissionais e candidate-se às vagas de seu interesse, se após ler todos os requisitos você confirmar que eles correspondem ao seu perfil.

