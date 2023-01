Como ativar/desativar o modo de navegação anônima nos navegadores do iPhone

O Safari foi lançado incógnito em 2005. Naquela época, esse era um recurso revolucionário que conquistou o mercado de navegadores, e o Safari foi rápido o suficiente para interromper o suporte a qualquer outro dispositivo, exceto a Apple. No entanto, o Google Chrome foi rápido em adotar isso e lançou o modo de navegação anônima em 2008. No entanto, o modo de navegação anônima se tornou uma dor de cabeça para os pais porque o que seus filhos fazem permanece desconhecido. Como resultado, aqui está o nosso guia para desativar o modo de navegação anônima no seu iPhone.

Sobre o modo de navegação anônima em iPhones

Ao contrário de navegadores como o Google Chrome e o Firefox, no Safari do iPhone não existe navegação anônima, mas navegação privada. A navegação privada é semelhante à navegação anônima em termos gerais, mas muito mais segura. Mesmo os cookies e o cache não podem ser rastreados sobre o que foi feito anteriormente.

Embora o modo privado esteja desativado por padrão, se alguém o ativou, você pode desativá-lo seguindo algumas etapas.

Etapas para desativar o modo de navegação anônima no navegador do iPhone

Aqui estão as etapas que você precisa seguir se quiser desativar a navegação privada em iPhones:

Abrir Configurações e clique em Tempo de tela. Agora toque em Restrições de conteúdo e privacidade. Novamente toque em Restrições de conteúdo. Agora abaixo, você verá Conteúdo web. Toque nisso. Agora escolha uma das opções: Limitar sites adultos ou Somente sites permitidos.

Como o nome sugere, se você escolher Limitar sites adultos, seu filho ou qualquer pessoa que tenha acesso ao seu telefone não poderá abrir nenhum site adulto. E o próximo, Somente sites permitidos, significa que você pode abrir apenas sites legítimos como o nosso ou qualquer outro como Facebook, Twitter ou qualquer outro.

Como ativar a navegação privada no iPhone

Como mencionamos anteriormente, a Navegação Privada está desativada por padrão. Então, agora que você tem seu iPhone com você e não há ninguém em casa, agora é hora de habilitar a navegação privada e relaxar. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Abrir Configurações e clique em Tempo de tela. Agora toque em Restrições de conteúdo e privacidade. Novamente toque em Restrições de conteúdo. Depois disso, clique em Conteúdo web. Clique em Sem Restrições/Irrestrito. Abrir Safári e clique em Guias. Troque para Privado e clique em Feito.

Como ver e limpar o histórico de navegação privada no iPhone?

Bem, agora que você terminou de assistir o que deseja, pode estar pensando em examinar o histórico e limpá-lo. Embora você possa ver o histórico de navegação privada, você pode ver apenas os nomes dos sites e não o URL.

Por exemplo, você pode ver o nome iTechHacks, mas não https://www.itechhacks.com. Então, veja como você pode ver seu histórico de navegação privada:

Abrir Configurações. Role para baixo e toque em Safári. Mais uma vez, role um pouco para baixo e clique em Avançado. Agora clique em Dados do site.

Aqui você poderá ver todos os sites visitados nos modos de navegação normal e privada. Caso você queira limpar isso, siga estas etapas:

Abrir Configurações. Role para baixo e toque em Safári. Mais uma vez, role para baixo e clique em Limpar histórico e site Dados. Quando solicitado, clique em Limpar histórico e dados.

Lembre-se, depois de fazer isso, todos os históricos de navegação – normal e anônimo serão excluídos e não há como recuperá-los.

Você deve desativar o modo de navegação anônima no seu iPhone?

Os prós e contras de usar um modo de navegação anônima ou privada em um iPhone é um assunto controverso. Quando se trata de privacidade, algumas pessoas acham que é essencial, enquanto outras dizem que não vale a pena o esforço extra.

Você pode ocultar sua pegada online usando o modo de navegação anônima do seu navegador. Suas informações, incluindo cookies e histórico de navegação, não serão armazenadas. Por outro lado, mesmo se você mudar para a navegação privada, alguns sites ainda poderão monitorar sua atividade.

Você deve, então, desativar o iPhone “incógnito” modo? Você, e somente você, deve fazer a chamada final. É recomendável usar o modo de navegação anônima se você valoriza sua privacidade. Se não há muito a acrescentar à sua vida privada, bem, o modo de navegação anônima ou privada não faz diferença.

Se você deseja manter tudo realmente privado, mesmo nos sites que visita, deve começar a usar uma VPN. Aqui está o nosso guia para as melhores VPNs disponíveis no momento.

A linha inferior | Desativar o modo de navegação anônima do iPhone Chrome

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode desativar o modo de navegação anônima no seu iPhone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Gostaríamos de dizer que o modo de navegação anônima não é tão privado porque qualquer pessoa que tenha acesso ao seu telefone ainda pode ver o que você fez.

Com relação à orientação dos pais, ativar o filtro de conteúdo é a melhor maneira de proteger seus filhos de visualizar conteúdo impróprio na web.

