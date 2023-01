Alguns e-mails de phishing são óbvios, mesmo para pessoas que não usam e-mails com tanta frequência. Se você receber um e-mail com toneladas de erros e muitas promessas, é provável que você descarte ele imediatamente, sabendo que se trata de um golpe. Infelizmente, nem todo e-mail de phishing é tão óbvio. Com o passar do tempo, os criminosos cibernéticos descobrem maneiras de tornar seus golpes menos detectáveis. O que significa que eles podem enganar até mesmo os usuários de e-mail mais sábios.

O que é um e-mail de Phishing?

Um esquema de phishing envolve um hacker enviando um e-mail para roubar a identidade, os dados ou informações financeiras do destinatário. Eles fazem isso pedindo informações ou incorporando um link malicioso. Muitos desses e-mails fingem ser de uma empresa de credibilidade para ganhar a confiança do destinatário. Por exemplo, um e-mail de phishing pode dizer que é do PayPal, com uma mensagem solicitando a confirmação dos dados do cartão de crédito. Uma vítima de phishing pode entregar seus detalhes ao remetente, dando, sem saber, acesso às suas finanças.

Saber como detectar um e-mail de phishing é uma das melhores maneiras de evitar ser enganado. Continue lendo para saber exatamente como se prevenir.

Veja o endereço de e-mail

O endereço de e-mail lhe dirá muito sobre o remetente. A maioria das grandes empresas não utiliza domínios públicos de e-mail, como Outlook ou Gmail. Ao invés disso, eles têm seu próprio domínio. Portanto, se você receber um e-mail do eBay, mas o remetente for eBay123@gmail.com, provavelmente ele não foi enviado pelo eBay, e você deve reportar o e-mail. Preste atenção também com os erros ortográficos, pois os golpistas costumam usar erros de digitação no endereço de e-mail. Se você quiser saber mais sobre phishing por e-mail e como se proteger melhor (e a sua empresa) contra eles, clique aqui . A utilização de uma plataforma de segurança cibernética acrescentará uma camada extra de proteção.

Considere a clareza do e-mail

Os e-mails de empresas grandes e respeitáveis serão fáceis de ler. Por outro lado, um e-mail mal-escrito e confuso é provavelmente de um hacker, portanto, não clique em nenhum link e denuncie .

Cuidado com os links

Você deve ser cauteloso se receber um link em qualquer e-mail que não pareça digno de confiança. Não clique no link antes de inspecionar o restante do e-mail. Caso contrário, você corre o risco de clicar em um link malicioso , potencialmente desencadeando um vírus ou fornecendo seus dados. Geralmente, a maioria das grandes empresas como PayPal não lhe pedirá para clicar em um link para confirmar seus dados.

Não se deixe enganar pela urgência

Um e-mail urgente é um e-mail suspeito. Fique atento aos e-mails que soam como se você precisasse agir imediatamente, pois esta é uma técnica que os golpistas usam para fazer as pessoas agirem sem pensar. Se um e-mail diz que você precisa agir agora, dê um passo atrás e verifique se o e-mail é de quem você pensa que é. Alguns e-mails de phishing até se parecem com e-mails de colegas de trabalho e gerentes.

Verificar se há erros de ortografia

Os erros ortográficos são um grande sinal de um e-mail de phishing. A maioria das grandes empresas tem dinheiro e recursos suficientes para garantir que todas as suas cópias sejam revisadas, para que o conteúdo de seus e-mails estejam livres de erros. Se você receber um e-mail com erros ortográficos, considere que ele pode ser scam.

Mantenha a empresa inteira informada

Você deve educar todos os funcionários da empresa se quiser evitar que seu negócio seja vítima de um esquema de phishing. Quando cada funcionário sabe como detectar um e-mail de phishing, a empresa reduz drasticamente as chances de uma violação de dados. Não se esqueça de investir em uma boa segurança de e-mail, pois isso acrescentará uma barreira extra, impedindo que os hackers acessem suas contas.