Concurso TSE Unificado: TRE CE anuncia participação no edital

O concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) tem mais um tribunal confirmado. Dessa vez, o TRE CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) anunciou participação no edital.

Segundo informações que constam no portal do tribunal, foi anunciado: “Informamos que há a previsão de realização, no exercício de 2023, de concurso público para preenchimento de cargos vagos”.

Sobre a adesão do TRE CE: “proposta de realização do certame de maneira centralizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que promoverá a seleção de banca para a realização de processo seletivo de abrangência nacional”.

Vale lembrar que o certame unificado é uma oportunidade já que disponibilizam vagas para vários tribunais. Confira a seguir a vacância do órgão no Ceará.

Vagas concurso TSE Unificado

A partir do momento que um tribunal anuncia disponibilidade de participar do certame, é importante verificar os cargos vagos do órgão. As informações são do TRE CE do dia 17 de novembro de 2022:

Categoria Funcional Área de Atividade Especialidade Quantidade Analista Judiciário Judiciária — 01 Analista Judiciário Administrativa — 01 Analista Judiciário Apoio Especializado Análise de Sistemas 01 Analista Judiciário Apoio Especializado Medicina 01 Técnico Judiciário Administrativa — 04 Técnico Judiciário Administrativa Segurança 01 Técnico Judiciário Apoio Especializado Programação de Sistemas 01 Técnico Judiciário Apoio Especializado Operação de Computadores 02

O TRE CE foi um dos órgãos autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral a preencher cargos vagos ao longo do ano de 2021. De acordo com a portaria autorizativa, poderão ser preenchidas 9 vagas em cargos efetivos.

Sobre o novo edital, o representante do órgão anunciou: “Vamos fazer estudo para adequar melhor. Por exemplo eleitor de uma cidade que tem uma vinculação maior com cidade maior, vinculação comercial, bancária, médica. A gente vai ver se consegue através do estudo deslocar essas cidades para novas zonas”.

Remuneração

Veja no quadro abaixo os ganhos dos servidores do TRE CE:

TÉCNICO JUDICIÁRIO Inicial: 7.591,37? Final: 11.398,39



Classe Nível Vencimento básico GAJ 140% C 13 R$ 4.749,33 R$ 6.649,06 C 12 R$ 4.611,00 R$ 6.455,39 C 11 R$ 4.476,70 R$ 6.267,37 B 10 R$ 4.346,31 R$ 6.084,83 B 9 R$ 4.219,71 R$ 5.907,60 B 8 R$ 3.992,16 R$ 5.589,03 B 7 R$ 3.875,88 R$ 5.426,24 B 6 R$ 3.763,00 R$ 5.268,20 A 5 R$ 3.653,40 R$ 5.114,75 A 4 R$ 3.546,98 R$ 4.965,78 A 3 R$ 3.355,71 R$ 4.697,99 A 2 R$ 3.257,97 R$ 4.561,16 A 1 R$ 3.163,07 R$ 4.428,30

ANALISTA JUDICIÁRIO Inicial: 12.455,30 Final: 18.701,52



Classe Nível Vencimento básico GAJ 140% C 13 R$ 7.792,30 R$ 10.909,22 C 12 R$ 7.565,34 R$ 10.591,48 C 11 R$ 7.344,99 R$ 10.282,99 B 10 R$ 7.131,06 R$ 9.983,49 B 9 R$ 6.923,36 R$ 9.692,70 B 8 R$ 6.550,01 R$ 9.170,01 B 7 R$ 6.359,23 R$ 8.902,92 B 6 R$ 6.174,01 R$ 8.643,62 A 5 R$ 5.994,18 R$ 8.391,86 A 4 R$ 5.819,60 R$ 8.147,44 A 3 R$ 5.505,76 R$ 7.708,07 A 2 R$ 5.345,40 R$ 7.483,56 A 1 R$ 5.189,71 R$ 7.265,59

Além dos salários, os servidores terão direito a alguns benefícios. Confira a lista:

Auxílio alimentação: R$ 910,08

Assistência pré escolar: R$ 719,62

Assistência médica e odontológica: até R$ 440,00

Auxílio transporte: de acordo com a necessidade

Adicionais de qualificação

Quando aconteceu o último concurso TRE CE?

O último edital foi liberado em 2011. Na ocasião, foram liberados 44 vagas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. Veja a distribuição de vagas:

Analista Judiciário – Judiciária: 08

Analista Judiciário – Administrativa: 02

Analista Judiciário – Contabilidade: 02

Analista Judiciário – Análise de Sistemas: 01

Analista Judiciário – Engenharia Civil: 01

Analista Judiciário – Psicologia: 01

Analista Judiciário – Engenharia Elétrica: 01

Técnico Judiciário – Administrativa: 19

Técnico Judiciário – Programação de Sistemas: 04

Técnico Judiciário – Operação de Computadores: 05

Os candidatos foram submetidos às provas objetivas e discursivas. A Prova Objetiva consistiu de 60 questões de múltipla escolha, composta por Conhecimentos Básicos (20) e Conhecimentos Específicos (40).

A Prova Discursiva contou com a realização de uma Redação. Vale lembrar que o concurso TRE CE registrou, no total, 37.518 candidatos inscritos nas vagas ofertadas.