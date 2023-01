Melhores aplicativos de escurecimento e brilho de tela para Windows 11

Muitas pessoas preferem usar aplicativos de brilho e escurecimento da tela para Windows 11. É por causa dos recursos e da funcionalidade que eles têm sobre o centro de controle de brilho padrão que vem no Windows 11. O Windows 11 PC vem com um controle deslizante de brilho e com modo noturno, mas pode ser problemático quando você está tendo um configuração de vários monitores.

Ao estender a tela para trabalhar com uma configuração de vários monitores, você enfrentará vários problemas, como ajustar manualmente o brilho de todas as telas conectadas ao seu PC. Pode ser complicado ajustar manualmente o nível de brilho de todos os monitores que você usa com o seu PC. Para facilitar, as pessoas preferem usar aplicativos de brilho e escurecimento de tela de terceiros para o Windows 11.

Melhor escurecimento de tela para Windows 11

Existem vários aplicativos de brilho e escurecimento da tela que você pode usar. No entanto, pode ser um pouco difícil selecionar o melhor. Aqui nós compilamos uma lista dos melhores aplicativos de brilho e escurecimento da tela para Windows 11 que você pode preferir usar.

Drimer de tela CareUEyes

O primeiro aplicativo dimmer de tela que temos na lista é o dimmer CareUEyes Screen. Este aplicativo é provavelmente um dos melhores aplicativos de brilho e escurecimento da tela que você pode preferir usar para o Windows 11. O aplicativo é fácil de usar e oferece vários recursos para proteger seus olhos e controlar o brilho da tela.

Você pode definir os filtros para a tela com base nas condições de iluminação em que se encontra. Você pode ajustar o brilho da tela e até alterar a temperatura da cor da tela. O aplicativo oferece um recurso chamado Forçar descanso. Se você ativar esse recurso, poderá definir o período de pausa e não poderá usar o computador até que o período de pausa termine.

Você obtém um modo DND com este, portanto, não receberá nenhuma notificação ao ativar o modo DND. O aplicativo oferece um modo inteligente, usando a tela para ajustar automaticamente a temperatura da cor e o brilho automaticamente.

Obscuro

O próximo aplicativo que temos na lista é o Dimmer. Este é um aplicativo de escurecimento de tela com suporte para várias telas. Se você estiver usando uma configuração de várias telas, esse provavelmente é um dos melhores aplicativos de brilho e escurecimento de tela que você pode usar. Além disso, você também tem controle individual para cada monitor que estiver usando.

No entanto, há um contra neste aplicativo, que pode ser frustrante se você preferir o teclado ao invés do mouse. Sim, você não obtém atalhos de teclado/funcionalidade de tecla de atalho com este aplicativo.

Bandeja iBrightness

Este é um aplicativo básico de brilho que você pode preferir usar para o Windows 11. O aplicativo possui apenas 3 recursos principais e, por esse motivo, é chamado de aplicativo básico de brilho e escurecimento da tela para Windows 11.

Há um controle deslizante horizontal com o qual você pode ajustar o brilho da tela. Usando este controle deslizante, você pode, sem problemas, ajustar o brilho do computador de acordo com seu conforto. Além disso, você tem a opção de ativar/desativar o protetor de tela do seu computador, e esse é o segundo recurso principal do aplicativo.

Você pode desligar completamente a tela da área de trabalho, o que pode ajudar a economizar bateria quando estiver fazendo uma pausa. Isso pode ser feito sem interromper o trabalho que você estava fazendo.

ClickMonitorDDC

ClickMonitorDDC é outro aplicativo de escurecimento de tela que você pode usar para Windows 11. Este é um aplicativo de escurecimento e brilho de tela que vem com recursos avançados que você pode usar em seu PC com Windows. Ele fornece todos os recursos de que você precisa. Você obtém uma combinação de cores RGB para a luz da tela. É totalmente personalizável e você pode personalizá-lo facilmente com base em sua preferência.

Você pode usar o aplicativo para aumentar ou diminuir facilmente o brilho da tela. Você não apenas pode controlar o brilho da tela, mas também controlar o volume da cor usando este aplicativo. O aplicativo compartilha uma interface fácil de usar, o que significa que você não precisa de nenhum conhecimento prévio para usar qualquer aplicativo de brilho. Pode-se facilmente usar o aplicativo e controlar o brilho da tela. Você pode definir atalhos de teclado/teclas de atalho para controlar o brilho da tela.

Isqueiro de Mesa

O último aplicativo que temos na lista é o Desktop Lighter. Usando este aplicativo, você pode ajustar o brilho do seu aplicativo. Há um controle deslizante disponível para ajustar o brilho facilmente. Além disso, você pode usar os atalhos do teclado ou as teclas de atalho para ajustar o brilho do seu computador.

O software lembra o nível de brilho que você ajustou anteriormente e você pode voltar a ele mesmo depois de alterá-lo. Se você está procurando um aplicativo de escurecimento de tela para ser usado no Windows 11, o Desktop Lighter é certamente um bom aplicativo.

Palavras Finais

Estes são alguns dos melhores aplicativos de brilho e escurecimento da tela para o Windows 11 que você pode preferir usar. Todos esses aplicativos fornecem recursos úteis que permitem controlar o brilho da tela. Se você tiver que escolher qualquer aplicativo entre todos, recomendamos que você escolha o dimmer de tela CareUEyes.