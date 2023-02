A loucura pré-All-Star de Doncic: De costas, meia quadra e com uma mão!

Luka Doncic é uma das atrações do fim de semana do All-Star da NBA que acontece em Utah, onde jogará como titular do Lebron James‘ Equipe da Conferência Oeste.

Ao lado de Nikola Jokicseu companheiro de equipe junto com Eu moro, Lauri Markannen e LeBron ele mesmo, o esloveno foi visto no treino anterior na quadra do Utah Jazz onde encantou a todos com um remate do centro do campo que não deixou ninguém indiferente.

Com uma mão, de costas, de meia quadra, Doncic fez uma cesta limpa que fez jokic e os mascotes presentes enlouquecem. Eles não hesitaram em abraçá-lo e festejar com ele.