Cheque de reembolso, depósito direto ou cartão de débito pré-pago? Qual é a melhor forma de obter o seu reembolso de acordo com o IRS?

Tele IRS aconselha os americanos a registrar uma fala que aceite pagamentos eletrônicos, já que o maior dia de pagamento único está se aproximando rapidamente.

Milhões de americanos recebem ganhos inesperados de declarações fiscais a cada ano. Apesar de IRS afirmou que o valor pode ser menor este ano devido ao vencimento de vários benefícios relacionados à pandemia, a média de reembolso no ano passado foi próxima a $ 3.200. Anualmente, 75% dos americanos normalmente obter reembolsos.

Embora o IRS possa enviar um cheque em papel, ele afirma que um depósito direto computadorizado gratuito é o método mais rápido e seguro. O IRS quer aumentar o número de americanos que recebem seus reembolsos por depósito direto, que atualmente responde por oito em dez contribuintes.

O IRS afirma que, como o dinheiro está sendo transferido por meio do mesmo sistema de transferência eletrônica usado para depositar em 98% de tudo Seguro Social e Assuntos de Veteranos benefícios em milhões de contas, não há risco de não serem descontados, extraviados, roubados ou destruídos.

Depósito direto

Selecione depósito direto como sua opção de reembolso e insira o número da conta e o número de roteamento de sua conta bancária se estiver preenchendo sua declaração de imposto de renda usando um software tributário.

No canto inferior esquerdo dos seus cheques ou no site do seu banco, você pode descobrir o número de roteamento, que indica a localização da agência do banco. Você pode encontrar o número da sua conta ligando para a agência bancária ou acessando sua conta bancária on-line, ambos localizados no canto inferior direito de seus cheques.

A maioria dos reembolsos é concedida aos contribuintes que fizeram depósito online e selecionaram o depósito direto em menos de 21 dias.

Você pode monitorar quando o IRS recebeu sua declaração de imposto, quando aprovou um reembolso e quando enviou o reembolso usando o serviço “Onde está meu reembolso”. Dentro de cinco dias após a aprovação do seu reembolso pelo IRS, o dinheiro deve estar em sua conta.

Cartão de débito pré-pago

Você pode depositar seu reembolso em um cartão de débito pré-pago recarregável ou aplicativo móvel se não tiver uma conta bancária.

Os números de roteamento e de conta são comumente encontrados em cartões pré-pagos recarregáveis ​​e aplicativos móveis; esses números podem não corresponder ao número do cartão. Verifique os números de roteamento e conta com sua instituição bancária e certifique-se de que seu cartão ou aplicativo pode aceitar o depósito.