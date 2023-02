Chiara Ferragni aparece com vestido transparente e não deixa nada para a imaginação

influenciador e modelo Clara Ferragni causou alvoroço com seu traje ousado… ela usou vários looks com tons diferentes na primeira apresentação do festival de Sanremo. Até porque ninguém poderia imaginar a presença dela com tal roupa.

A primeira coisa que ela fez foi mostrar um lenço branco com a mensagem “Pense livremente” bordada em preto nas costas. Ela explicou em sua conta no Instagram que esse visual foi apelidado de “vestido manifesto” e foi inspirado na intervenção de uma artista sob o pseudônimo Claire Fontaine.

“Quando começamos a pensar nos looks para as duas noites de Sanremo, imediatamente entendemos que não queríamos roupas só porque eram excêntricas ou pretensiosamente bonitas, mas sentimos a necessidade de trazer uma mensagem social para o palco mais popular da Itália por meio de moda”, disse ela.

Seu estilista Fabio Maria da Mato, explicou que eles se inspiraram no vestido primavera/verão 2018 de Chiuri para a Dior, bem como em várias imagens e pinturas da história bíblica de Eva.

“O vestido de tule cor de carne reproduz com um bordado trompe l’oeil o corpo de Chiara Ferragni com naturalidade e liberta da vergonha que sempre foi imposta a todos, a começar por Eva, a primeira mulher da história induzida a sentir vergonha”, afirmou De Mato .

Mas as coisas continuaram e a parte mais chocante estava por vir. A influenciadora usou um vestido de malha com strass dourado que emulava o corpo de uma mulher nua, que ela batizou de “vestido sem vergonha”.

Com ele ela fez um apelo pela liberdade das mulheres, dizendo que “se esconder é freira, se mostrar é puta”. Além disso, ela leu um manifesto no qual afirmava que o corpo das mulheres não deveria significar “ódio ou vergonha” e que dedicou à filha Vittoria, de um ano.