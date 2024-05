Conversa sobre transferência: Man City e Newcastle lutam para contratar Pedro Neto

A janela de transferências de verão só será reaberta na Europa dentro de um mês, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man City e Newcastle de olho em Neto

Manchester City e Newcastle United esperam contratar o ala do Wolverhampton Wanderers Pedro Netode acordo com o The Telegraph.

Tem havido muita discussão sobre a situação financeira dos Wolves e, embora precisem de fundos para remodelar a equipe do técnico Gary O’Neil, eles aceitarão apenas uma taxa recorde do clube pelo jogador de 24 anos e exigirão £ 60 milhões.

Os Wolves terminaram em 14º na Premier League na campanha de 2023-24, não sendo ameaçados de rebaixamento, pois terminaram 20 pontos acima do 18º colocado Luton Town. Mesmo assim, isso aconteceu depois de terem perdido vários jogadores da equipa principal, incluindo o trio de médios Rúben Neves, Matheus Nunes e João Moutinho, ao lado de Nathan Collins, Conor Coady e Raúl Jiménez.

Parece que também haverá saídas neste semestre e Neto estará entre os primeiros jogadores que os que estão no topo da tabela pretendem trazer.

O Man City tentará se fortalecer novamente depois de garantir o quarto título consecutivo da Premier League, enquanto o Newcastle terminou em sétimo e espera lutar pela Europa novamente depois de experimentar o gostinho do futebol da Liga dos Campeões nesta temporada.

Neto apresentou uma série de atuações eletrizantes para o Wolves desde que chegou a eles vindo da Lazio em 2019 e registrou um total de três gols e 11 assistências em 24 partidas em todas as competições nesta temporada.

A excelente temporada de Pedro Neto pelo Wolves alertou vários clubes rivais da Premier League. Matthew Ashton/AMA/Getty Images

– O Bayern de Munique está interessado em uma mudança para Xavi Simões, cujo empréstimo do Paris Saint-Germain ao RB Leipzig está chegando ao fim, informa a Sky Sports Deutschland. No entanto, será difícil concretizar uma transferência para o médio-ofensivo avaliado em 70 milhões de euros, já que o Bayern precisa de abrir espaço na sua equipa e o jovem de 21 anos quer que o seu futuro imediato seja resolvido antes do Euro, com o Leipzig interessado em outro empréstimo.

– Florian Plettenberg relata que o Bayern de Munique tem boas chances de contratar o meio-campista do Schalke 04 Assan Ouédraogocom o plano de que o jovem de 18 anos volte ao Königsblauen por empréstimo, embora a decisão final dependa de quem substituir Thomas Tuchel no banco de reservas do Bayern.

– O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita – o órgão proprietário do Newcastle United, Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr e Al Hilal – pretende trazer um goleiro de alto nível para a Saudi Pro League e identificou o guardião do Liverpool Alisson Becker como prioridade, relatórios Rudy Galetti. Eles estão agora preparando uma grande oferta de contrato em um esforço para convencer o jogador de 31 anos a mudar.

– Embora o Barcelona esteja ligado a vários grandes nomes, o AS informa que o diretor esportivo Deco está procurando opções mais realistas devido à sua situação financeira com o atacante do Real Betis Ayoze Pérez sendo um dos jogadores observados. O jogador de 30 anos tem contrato até 2027, mas a cláusula de rescisão é de apenas 4 milhões de euros.

– Internacional da Austrália Keanu Bacco jogou sua última partida pelo St Mirren e deixará o clube por transferência gratuita, relata o The Herald. O meio-campista, que já esteve ligado ao Norwich City, Cardiff City e Huddersfield Town, confirmou na segunda-feira que seu “sonho sempre foi jogar na Inglaterra”. O irmão mais velho de Keanu, Kearyn, de 32 anos, foi implicado no escândalo de correção pontual que abalou a A-League na semana passada.

– O Borussia Dortmund espera contratar lateral-esquerdo emprestado Ian Maatsen sua primeira contratação do verão, relata Sky Sports Deutschland, embora os finalistas da Liga dos Campeões tentem contratar o jogador de 22 anos permanentemente por 25 milhões de euros, em vez de pagar ao Chelsea a cláusula de 35 milhões de euros em seu empréstimo. Dortmund também está interessado no meio-campista do Brighton & Hove Albion Pascal Gross mas enfrenta a concorrência do Eintracht Frankfurt pelo jogador de 32 anos.

– VfB Stuttgart está considerando o atacante do AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis como um possível substituto para Serhou Guirassyrelatórios Matteo Moretto, Pavlidis, 28, supostamente tem uma cláusula de rescisão de € 17,5 milhões que o Roten tentará acionar. O internacional guineense Guirassy está sendo rastreado por jogadores como Dortmund e Atlético Madrid.