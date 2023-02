Jose Alvarado, orgulho de Porto Rico, brilha no Rising Stars Challenge 2023

Narmador BA José Alvarado fez sozinho Nova Orleans, Porto Rico e seu nativo brooklyn orgulhoso em uma única noite. O armador do Pelicans conquistou o MVP no Rising Stars Challenge de 2023 do fim de semana All-Star da NBA.

“Tudo é possível. Não tenho 6’5, não sou atlético, não tenho uma envergadura maluca, mas tenho um coração que não dá para medir”, disse ele na entrevista pós-jogo. Jose Alvarado drenou uma cesta de três pontos para dar a vitória ao Time Pau.

A parte mágica foi que ele chamou.

Alvarado prometeu a Donovan Mitchell que afundaria o vencedor do jogo

As câmeras flagraram o único jogador não convocado do fim de semana do All-Star da NBA conversando com a estrela do Cavs, Donovan Mitchell: “Quanto você quer apostar que eu ganho? Se eu pegar a bola, vou acertar o chute.”

Momentos depois, o armador da seleção de Porto Rico cumpriu sua promessa e conquistou para seu time.

NBA Rising Stars 2023: como foi

Pau Gasol e Jose Alvarado se abraçam após vencer o desafio NBA Rising Stars.

O fim de semana All-Star da NBA de 2023 começou com o All-Star Celebrity Game e a competição Rising Stars.

Jogadores do primeiro e segundo ano da NBA e sete jogadores da G League participaram de um minitorneio de três jogos. Quatro equipes competiram em duas partidas, com os vencedores disputando uma terceira partida pelo título.

Equipe Paulo bater Equipe Deron, 40-25, no primeiro jogo, enquanto o Team Joakim venceu o Team Jason, 40-32, no segundo. Na final, o Team Pau venceu o Team Joakim por 25 a 20, com um último suspiro de 3 pontos de Alvarado, que venceu por unanimidade o Estrelas em Ascensão MVP.