LeBron James e outros 15 recordes inquebráveis ​​da NBA

Nom tanto tempo atrás, o recorde de pontuação de todos os tempos da NBA Lebron James A recém-celebrada quebra foi considerada um recorde inquebrável, um daqueles recordes estabelecidos para resistir ao teste do tempo.

No entanto, o Los Angeles Lakers estrela mostrou que quando ele está envolvido, a palavra impossível perde todo o significado.

Aqui estão 15 outros recordes da NBA que resistirão ao teste do tempo e provavelmente serão tão atemporais quanto o que acabamos de testemunhar.

15. Mais bloqueios na carreira: Hakeem Olajuwon, 3.830

Olajuwon está mais de 500 à frente do segundo colocado Dikembe Mutomboque na verdade está mais perto do nono lugar do que do primeiro.

14. Mais vitórias de um time em uma temporada: Golden State Warriors, 73.

O Golden State Warriors da temporada 2015-16 decidiu demolir toda a lógica e terminou com um incrível recorde de 73-9 que, novamente, se qualifica como um recorde imbatível.

13. Maior número de temporadas com média de triplo-duplo: Russell Westbrook, 4

Para Russel Westbrookcrédito de, ele superou o recorde e fez isso mais três vezes, mais duas vezes jogando pelo Oklahoma (em 2017-18 com 25,4+10,1+10,3 e em 2018-19 com 22,9+11,1+10,7) e mais uma vez em seu ano com o feiticeiros (22,2+11,5+11,7).

12. Mais três pontos em uma carreira: Stephen Curry, 3.302

Como Lebron James, Stephen CurryO recorde de ainda está em construção, o que significa que será ainda maior. Curry normalmente faz entre 250 e 300 arremessos de três pontos por temporada, o que significa que em mais algumas temporadas ele chegará a 4.000.

11. Mais rebotes em um jogo: Wilt Chamberlain, 55

Camareiro estabeleceu o recorde histórico com 55 em 24 de novembro de 1960 contra o Boston, apenas alguns meses depois Bill Russel foi o primeiro jogador a fazê-lo.

10. Porcentagem de lance livre na temporada. José Calderón, 98,1%.

José Manuel Calderón nunca foi um regular no centro das atenções, mas no final da temporada 2008-09, todos os holofotes estavam sobre ele. Calderón tornou-se o jogador com a melhor porcentagem de lances livres em uma temporada, quebrando um recorde que perdurava há 28 anos desde Calvin Murphy configurá-lo em 95,8%.

9. Mais assistências em um jogo: Scott Skiles, 30

Scott Skiles quebrou o recorde contra o Denver Nuggets em 1990 jogando pelo Orlando Magic. aula de esqui nunca teve muita notoriedade na NBA além de ser um bom armador, depois treinador, mas seu recorde ficará nos livros por décadas, já que fez em um jogo o que um craque faz em três.

8. Mais jogos consecutivos com 30 ou mais pontos: Wilt Chamberlain, 65

Essa façanha foi conseguida por Wilt Chamberlain em 1961-62. O autor de alguns dos recordes imbatíveis da carreira, ‘Quebrar a inclinação‘ passou a registrar 118 jogos com 50 ou mais pontos em sua carreira.

7. Mais jogos jogados: Robert Parish, 1.611

Robert Parish disputou 21 temporadas na NBA nas quais, como parte de seu extenso legado, deixou 1.611 jogos disputados como uma barreira intransponível.

6. Mais jogos consecutivos vencidos por um time: LA Lakers, 33

O Los Angeles Lakers liderado por Jarry WestElgin Baylor e Wilt Chamberlain teve um total de 33 vitórias consecutivas de 5 de novembro de 1971 a 7 de janeiro de 1972.

5. Mais assistências na carreira: John Stockton, 15.806

Stocktonum armador puro e verdadeiro general de chão, acumulou 15.806 assistências na carreira, quase 4.000 a mais que o segundo colocado Jason Kidd e 4.535 a mais que o terceiro colocado Chris Paul.

4. Mais jogos consecutivos: AC Green, 1.192

Eles o chamavam de Homem de Ferro por um motivo. Se alguma vez houve um jogador de aço na NBA, foi AC Verdeele perdeu apenas três jogos em sua carreira de 16 anos, e todos os três aconteceram em sua segunda temporada.

3. Melhor média de pontos em uma temporada: Wilt Chamberlain, 50,4

Outro Wilt Chamberlain recorde foi o número médio de pontos que ele marcou na temporada 1961-62.

2. Mais anéis de campeão como jogador: Bill Russell, 11

Bill Russel será para sempre ‘o senhor dos anéis’. Venceu 11 como jogador nos 13 anos em que esteve no activo, os dois últimos como treinador/jogador.

1. Mais pontos marcados em um jogo: Wilt Chamberlain, 100

100 pontos em um jogo da NBA soa tão brutal quanto Wilt ChamberlainO jogo do jogador estava em uma era que ele dominava impiedosamente. A conquista foi feita em 2 de março de 1962.