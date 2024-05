Joe Budden aborda o corte do segmento de vídeo Diddy Assault do podcast

Reproduzir conteúdo de vídeo





Joe Buddenestá explicando um corte polêmico em um episódio recente de seu podcast… explicando por que ele editou um segmento sobre Diddye afirmando que não está no bolso de Diddy.

O comentarista de hip hop disse que estava ao vivo no “The Joe Budden Podcast” na sexta-feira, quando a CNN postou o vídeo de Diddy agredindo Cássia de 2016. O episódio foi carregado no sábado com a descrição prometendo que Joe iria discuti-lo.

Mas ele nunca tocou nisso… editando completamente o segmento. Fãs chateados exigiram respostas e JB organizou uma discussão no Twitter Spaces para abordar a polêmica.

Confira o clipe … Budden está criticando o grupo por alimentar conspirações, ele tem medo de Diddy ou está em dívida com ele de alguma forma – antes de abordar o incidente de frente.

Como mencionamos, Budden diz que estava no meio do show quando a notícia foi divulgada e passou cerca de quatro minutos discutindo o vídeo, com a intenção de divulgar tudo ao público.

Mas, após conversar com a colaboradora Emanny, Budden diz que percebeu que eles não haviam abordado o assunto de uma forma significativa, com todos os cuidados necessários que ele merece… então, decidiram retirá-lo.

Tudo isso dito… Budden está deixando claro que não está fugindo do assunto – acrescentando que ele e a equipe farão um mergulho profundo na quarta-feira, e ele está dizendo aos fãs para relaxarem.

Joe termina seu discurso dizendo que não tem nenhum relacionamento com Diddy ou qualquer pessoa na órbita de Diddy… colocando a maior distância possível entre ele e o magnata.

Um vídeo de 2016 mostra Sean “Diddy” Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em uma altercação que corresponde a algumas alegações em um processo agora resolvido https://t.co/fYUQ2z2MYN -CNN (@CNN) 17 de maio de 2024

@CNN

Claro, o vídeo do incidente causou um torrent online ontem… com um monte de grandes estrelas chamando Diddy por bater e chutar repetidamente Cassie no clipe. Como dissemos, a polícia não acusará Diddy de nenhum crime devido ao prazo de prescrição.



