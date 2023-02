McClung sobre sua vitória deslumbrante no concurso de enterradas: “Tudo tem sido um borrão”

Mac McClung, o guarda da Filadélfia de 1,80m com um contrato de mão dupla, derrotou o Trey Murphy III de Nova Orleans nas finais do concurso de enterradaculminando em um sábado All-Star da NBA que pode finalmente ter respondido à pergunta se o que costumava ser o evento de assinatura da liga pode ser chamativo novamente.

McClung tinha a resposta: Com certeza.

“Sou verdadeiramente abençoado e grato pela NBA ter me dado esta oportunidade”, disse McClung.

Uma enterrada de 540 graus – não uma de 360, uma de 540, ele fazendo uma rotação e meia no ar – foi sua terceira pontuação perfeita da noite em quatro enterradas, mas quando as pontuações dos juízes chegaram já estava decidido. Todos no prédio sabiam que ele já havia vencido.

“Acabou”, disse McClung.

Era. E ele imediatamente se comprometeu a defender seu título em Indianápolis no All-Star sábado do próximo ano.