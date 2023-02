Meyers Leonard, da NBA, assina com o Bucks dois anos após incidente anti-semita

Meyers Leonard está de volta … o centro da NBA está assinando um contrato com o Milwaukee Bucks – quase dois anos depois de ter dito uma calúnia anti-semita durante uma transmissão ao vivo de um videogame.

Lembre-se, o ex-jogador do Miami Heat foi suspenso indefinidamente depois de fazer o comentário ofensivo enquanto jogava “Call of Duty: Warzone” no Twitch em março de 2021.