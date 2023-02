Os planejadores do casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz abrem processo em meio a rumores de uma briga com Victoria Beckham

NO casamento de icola Peltz com o filho de David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, estava prestes a ser cancelado de acordo com os planejadores do casamento porque Peltz estava agindo muito difícil e ela instruiu os detalhes do casamento a serem mantidos em segredo sogra famosa.

Nicola Peltz e outros estão sendo processados ​​em $ 50.000

Nicol Braghin e Arianna Grijalba estão atualmente apresentando um processo de 188 páginas contra Nicola, sua mãe Claudia e o designer de casamentos Rishi Patel por danos de cerca de $ 50.000 mais outros custos.

O pai de Nicola, Nelson Peltz, processou os planejadores pedindo o depósito de volta, que valia cerca de $ 160.000 por supostamente ter cometido muitos erros na casa dos Peltzes na Flórida.

A situação foi descrita como um “show de merda” e eles quase cancelaram tudo devido aos “erros” cometidos pelo planejador, que também se referiu a Nelson como um “valentão bilionário”.

Todas essas informações foram ocultadas de Victoria Beckham

No processo apresentado por Nicola, ela afirma que gastou cerca de $ 100.000 apenas em cabelo e maquiagem e tinha uma lista enorme de demandas e reclamações muito específicas, ela até os acusou de receber flores que “não somos brancos o suficiente” .

Os organizadores do casamento assumiram o projeto de outra equipe e com muito menos tempo necessário para realizar esse tipo de evento.

No contrato de planejamento do casamento, afirmava-se que Victoria Beckham não poderia saber de nenhum detalhe

De acordo com o Sun que divulgou a história, o documento afirma que “tanto Claudia quanto Nicola insistiram que Victoria Beckham não poderia saber sobre nenhum erro interno relacionado ao planejamento contínuo do casamento de seu filho, incluindo erros na lista de convidados”.

Nicola Peltz garantiu que não há rixa entre ela e a sogra famosa e que está tudo ótimo, porém, em vez de usar um desenho VB para o vestido de noiva, Peltz optou pela opção Valentino e, aparentemente, não foi levado bem.

Nicola disse mais tarde que “não há rivalidade”, mas também disse que “nenhuma família é perfeita”.