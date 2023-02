Patrick Mahomes ainda festejando uma semana após o Super Bowl LVII: grande comemoração pelo aniversário de sua filha primogênita

Ts férias não terminam em fevereiro para Kansas City Chiefs zagueiro estrela Patrick Mahomesque está a uma semana de vencer seu segundo Super Bowl e seu segundo Super Bowl Prêmio MVP. Esta segunda-feira voltou a fazer parte integrante de uma festa, embora de uma forma muito diferente das anteriores.

O também MVP da última temporada regular da NFL comemorou com sua esposa, Bretanha Matthewso segundo aniversário de seu primogênito Sterling Skye, com uma linda festa temática que deixou a linda bebê com um enorme sorriso no rosto. Foi assim que os pais orgulhosos compartilharam em suas respectivas contas do Instagram.

Patrick e Brittany Mahomes fazem festança de monstros para a filha Sterling Skye no aniversário de 2 anosIG/@brittanylynne

Patrick e Brittany Mahomes, felizes no aniversário de sua filha

“Minha filhinha tem 2 aninhos inteiros!” Brittany Matthews disse. “Eu não posso nem acreditar. Estes foram alguns dos melhores anos da minha vida sendo sua mãe Sterling Skye! Você faz de cada dia um bom dia! Agora, por favor, pare de crescer.”

Também é notório que o MVP dos Super Bowls LIV e LVII é muito menos ativo do que sua esposa no Instagram, uma amostra disso é o comentário muito mais conciso.

“Meu coração Feliz 2º aniversário!“, escreveu Mahomes no Instagram.

Um Patrick Mahomes bêbado esquece que entregou o troféu do Super Bowl ao torcedor@DailyLoud

As comemorações não terminam para Patrick Mahomes

Vale lembrar que Patrick Mahomes e Brittany Matthews são namorados desde que estudaram juntos no ensino médio e que o quarterback perguntou à empresária durante a cerimônia do ringue após a vitória dos Chiefs no Super Bowl LIV. Este casamento também deu vida a Patrick “Bronze” Lavon que tem apenas meses de idade.

Patrick Mahomes fez barulho durante o desfile comemorando a vitória sobre o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII, pois estava claramente bêbado e praticamente deu o Troféu Vince Lombardi a um torcedor que não conhecia. Felizmente, alguém da organização Chiefs recuperou o maior prêmio da NFL concedido todos os anos.