Patrick Mahomes se junta às lendas da NFL com seu segundo prêmio MVP

Tele Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes juntou-se a um grupo exclusivo de lendas da NFL ao ganhar seu segundo prêmio MVP, que foi anunciado durante o Honras da NFL cerimônia.

Mahomes, por motivos óbvios de preparação para o domingo Super Bowl contra o Philadelphia Eaglesnão conseguiu retirar o prêmio, mas enviou uma mensagem em vídeo agradecendo o reconhecimento.

Mahomes quer quebrar maldição de MVP no Super Bowl

A superestrela do Chiefs ganhou o prêmio de MVP em 2018 e, desta vez, obteve 48 dos 50 votos possíveis para o primeiro lugar de um painel nacional de membros da mídia que cobrem regularmente a liga.

Mahomes marcou 490 pontos contra 193 para seu adversário no Super Bowl, Jalen dóique obteve um voto de primeiro lugar, 26 votos de segundo lugar, 11 votos de terceiro lugar e 10 votos de quarto lugar.

Mas Mahomes quer quebrar uma ‘maldição’ que existe há anos, em que o MVP que joga no Super Bowl acaba perdendo. Os últimos que passaram por isso têm 0-9 recordes, com Kurt Warner sendo o último a vencer tanto o MVP quanto o Super Bowl, na temporada de 1999.

Outros competindo pelo prêmio de MVP foram Bills QB Josh AllenBengals QB Joe Burrow e wide receiver dos Vikings Justin Jefferson.

Junta-se ao grupo de elite de lendas

Mahomes, 27, é o terceiro jogador a ganhar seu segundo MVP antes de completar 28 anos, juntando-se a Brett Favre (27) e Jim Brown (22). Ele também se junta a um seleto grupo de jogadores que ganharam mais de um MVP: Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady, Brett Favre, Johnny Unitas, Kurt Warner, Steve Young e Joe Montana.

Em seu vídeo de agradecimento, Mahomes comentou: “Quero agradecer a Deus por me dar esta plataforma e colocar pessoas tão incríveis ao meu redor que me ajudaram neste sonho que tenho desde criança. Sem Ele, nada disso seria possível.”

“Para minha esposa e filhos, sem vocês esta vida louca que eu tenho não seria possível, vocês me mantêm em equilíbrio e me fazem apreciar todos os dias. Não importa como eu me sinta quando chego em casa, vocês me dão alegria e apoio. Obrigado por estar sempre ao meu lado, nos bons e nos maus momentos.”

“Para minha família, meus pais, meus irmãos, obrigado por sempre me apoiarem e me ajudarem a seguir meus sonhos. Para a organização do Chiefs, gerenciamento, Andy Reid, a equipe e, acima de tudo, meus companheiros de equipe. Eu não estaria aqui se não fosse por você.