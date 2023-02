Performance de Sam Smith e Kim Petras em ‘Unholy’ no Grammy decepciona a Igreja de Satanás

Enquanto os conservadores estão em pé de guerra sobre Sam Smith dar Kim em Petra ‘ apresentação com tema infernal de “Unholy” no Grammy … a Igreja de Satanás não se maravilha.

Harris, que está bem no alto da Igreja de Satanás (meio como um cardeal), diz que a imagem evocada no set de Sam e Kim é semelhante ao que as pessoas já viram de outros artistas – roupas vermelhas, fogo e chifres do diabo – e é tudo meio que ultrapassado agora.