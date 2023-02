Preços do gás hoje, 19 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Gjá que os preços ainda estão sendo fortemente discutidos no Estados Unidos depois de um 2022 que os viu voar do início ao fim. As coisas mudaram um pouco em 2023.

Embora eles felizmente tenham caído um pouco desde então, ainda custa uma quantia considerável para reabastecer seu tanque nas bombas, e fazer compras é tão importante quanto sempre.

Para ajudar com isso, estamos aqui com a última de nossas listas diárias de postos de gasolina mais baratos nos Estados Unidos, economizando um tempo valioso para que você não precise fazer compras.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Apesar de estar na Califórnia por tantos meses, o Havaí é agora o estado com os preços médios de gasolina mais caros, o que significa que quem gosta da vida na ilha está tendo que pagar em média 4.879 dólares por galão para se locomover.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

O extremo sul é onde você encontrará os preços médios de gasolina mais baratos e o Texas ultrapassou a marca de três dólares, atualmente com uma média de 3,011 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUA, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer as 10 cidades mais populosas do país: