A lenda dos Patriots, Willie McGinest, enfrenta quatro anos de prisão por agredir um homem em um restaurante em Los Angeles

Fvermes Patriotas da Nova Inglaterra estrela e três vezes Super Bowl campeão, Willie McGinestfoi acusado de dois crimes após um incidente em um Os anjos restaurante em dezembro do ano passado. McGinest, que jogou como defesa e linebacker na NFL, foi preso depois de supostamente agredir um homem ao lado de amigos.

O TMZ Sports relata que o Gabinete do promotor distrital do condado de Los Angeles apresentou duas acusações contra McGinest esta semana: uma acusação de agressão com uma arma mortal e uma acusação de agressão por meio de força susceptível de causar grandes lesões corporais. Ambas as acusações acarretam uma pena máxima de quatro anos de prisão. A acusação de McGinest no caso foi marcada para abril.

Em um vídeo do incidente, o ex-linebacker da NFL, de 51 anos, pode ser visto socando um homem no rosto antes de quebrar uma garrafa na cabeça do homem. Ele foi posteriormente registrado na prisão e mais tarde pagou uma fiança de $ 30.000.

Ele disse que foi um “lapso de julgamento”

Desde então, McGinest emitiu um comunicado pedindo desculpas por suas ações, descrevendo o incidente como um “lapso de julgamento e comportamento”. Ele também expressou seu pesar à sua família, comunidade, amigos e seguidores.

Willie McGinest jogou futebol americano universitário na Universidade do Sul da Califórnia (USC) antes de ser elaborado pelo Patriotas da Nova Inglaterra na primeira rodada do Draft de 1994 da NFL. Ele passou a jogar pelos Patriots por 12 temporadas (1994-2005) e depois jogou suas duas últimas temporadas com o Cleveland Browns (2006-2007).

Durante sua carreira na NFL, McGinest era conhecido por sua versatilidade como jogador e sua capacidade de jogar nas posições defensiva e de linebacker.

Ele foi nomeado para o Pro Bowl duas vezes (1996, 2003) e estabeleceu o recorde de mais sacks na história dos playoffs da NFL com 16. Depois de se aposentar do futebol, McGinest trabalhou como analista de televisão e comentarista para o Rede NFL.