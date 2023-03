Jena Malone revela que um colega de trabalho de Jogos Vorazes a agrediu sexualmente na produção

Aatriz Jena Malone tem sido um dos rostos de atores mirins mais reconhecidos de sua geração. Ela fez parte do elenco em grandes filmes como ‘Donnie Darko’, ‘Contato’, ‘Madrasta’, e muitos mais. Mas ela desempenhou um papel enorme no ‘franquia Jogos Vorazes como Johanna Mason. A partir desse período em 2015, Jena Malone decidiu revelar algo terrível que aconteceu com ela. Em uma postagem no Instagram, Malone compartilhou uma foto dela em uma bela paisagem. Mas sua mensagem começou com um aviso de gatilho. Ela então fez essa revelação que chocou a todos nós. Jena Malone é uma sobrevivente de agressão sexual.

A chocante revelação de Jena Malone

A atriz revelou que sofreu com um ex-colega de trabalho durante o processo de produção do filme. Ela não revelou se era um colega ator, um executivo ou um membro da equipe. Tudo o que ela disse nos comentários foi que a responsável por isso já não passou por um processo de cura ao lado de Jenna e ela conseguiu a justiça que queria. Em nenhum momento Jena revela a identidade dessa pessoa, nem sabemos se é homem ou mulher. Tudo o que sabemos é o que Jena compartilhou em sua conta do Instagram e alguns comentários que ela respondeu.

Ela escreve: “Esta foto foi tirada logo depois que terminei de zombar de Jay parte dois e tive que me despedir de todos no set. Estávamos filmando em uma bela propriedade no interior da França e pedi ao motorista para me deixar sair neste campo para que eu pudesse chorar e capturar esse momento. Mesmo que esse tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim. Eu estava passando por um rompimento ruim e também fui agredida sexualmente por alguém com quem trabalhei, fiquei muito grato por isso projeto, as pessoas de quem me aproximei e esse papel incrível que tenho que desempenhar. Uma mistura rodopiante de emoções que só agora estou aprendendo a resolver. Eu gostaria que não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas esse é o verdadeiro selvageria da vida, eu acho.

“Como manter o caos com a beleza. Trabalhei muito para curar e aprender por meio da justiça restaurativa, como fazer as pazes com a pessoa que me violou e fazer as pazes comigo mesmo. Tem sido difícil falar sobre os Jogos Vorazes e Johanna Mason sem sentir a nitidez deste momento no tempo, mas estou pronto para passar por ele e recuperar a alegria e a realização que senti. Muito amor para vocês, sobreviventes. O processo é tão lento e não linear. Eu quero diga que estou aqui para qualquer pessoa que precise conversar, desabafar ou abrir espaços não comunicados dentro de si. Por favor, me mande uma mensagem se precisar de um espaço seguro para ser ouvido.