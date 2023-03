Michael Irvin lança vídeo para limpar seu nome em meio a acusações de má conduta

Michael Irvin tornou pública a filmagem de seu encontro com um funcionário de um hotel no Arizona, na tentativa de limpar seu nome depois que a mulher o acusou de má conduta durante Super Bowl semana. Em entrevista coletiva na terça-feira, Irvin afirmou: “Estou muito grato por este vídeo, porque sem ele, não sei aonde isso teria ido.”

Além disso, Irvin estava acompanhado por seus advogados na coletiva de imprensa devido ao seu processo de $ 100 milhões contra Marriott, que foi movido para um tribunal estadual do Arizona.

Michael Irvin se emociona e evoca a era Jim Crow ao abordar o incidente do MarriottTW/@GehlkenNFL

De acordo com Notícias da manhã de Dallas, Irvin apresentou um pacote de informações intitulado “Momentos importantes” aos participantes antes da reprodução da gravação. Havia também folhas separadas intituladas “O que não vemos” e “Coisas a serem lembradas”.

O vídeo mostra o encontro entre Irvin e o funcionário, que dura menos de dois minutos. Segundo Irvin, ele simplesmente conversou com a funcionária sobre sua carreira na mídia esportiva e apertou a mão dela. Em outra parte do vídeo, Irvin pode ser visto tocando o braço do funcionário antes de ambos se separarem.

Seus advogados estão exigindo a reintegração de Irvin ao trabalho.

O processo contra a Marriott alega que Irvin exibiu comportamento agressivo em relação ao funcionário. De acordo com documentos obtidos pelo USA Today, o processo declara:

“Irvin também estendeu a mão e tocou o braço da vítima durante essa conversa sem o consentimento dela, fazendo-a recuar e ficar visivelmente desconfortável… Irvin então perguntou à vítima se ela sabia alguma coisa sobre ter um ‘grande homem negro dentro [her]'”

advogado de Irvin, Levi McCathernnegou as acusações e exigiu que Michael voltasse ao trabalho e que o Hotel Renascentista Phoenix Downtown desculpar-se com ele. Quanto ao processo, ele agora nomeia quatro funcionários do hotel, além do Marriott, de acordo com a Fox 4 News.