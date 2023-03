Paige Spiranac e as razões pelas quais ela não conseguiu se tornar uma golfista profissional

Paige Spiranaca influenciadora do golfe e atleta que já foi considerada uma das mais bonitas em diversas enquetes, compartilhou em seu mais recente episódio do “Jogando uma rodada” podcast que o fim de sua carreira profissional neste esporte ainda a afeta profundamente.

Segundo suas falas, sentiu-se completamente desanimada com a conclusão do sonho de ser jogadora profissional de golfe.

Paige Spiranac e a sessão de fotos que mudou sua vida

A bela começou a jogar golfe após abandonar a ginástica aos 12 anos e, desde então, dedicou-se de corpo e alma ao esporte. Ela era uma jogadora de golfe júnior muito talentosa e, aos 18 anos, teve que decidir se iria para a faculdade ou se tornaria uma jogadora de golfe profissional. No final, ela optou por fazer faculdade para ter uma experiência diferente e jogar em um time.

Como começou a carreira de Paige Spiranac?

“Desde a primeira bola de golfe que acertei, dediquei tudo o que tinha para ser um jogador de golfe profissional”, disse Spiranac. “Fui educado em casa. Pratiquei todos os dias, de manhã à noite. Esse era meu único objetivo. Eu era um jogador de golfe júnior altamente classificado e então, aos 18 anos, tive que decidir se iria para a faculdade ou me tornaria profissional.”

No entanto, após anos de dedicação ao golfe, Paige começou a se sentir frustrada por não estar alcançando os resultados que esperava. Embora sua família sempre lhe dissesse que, se ela fosse apaixonada por alguma coisa, ela teria sucesso, ela se sentia bloqueada no golfe e não conseguia entender por quê.

A grande decisão da vida de Paige Spiranac

Foi quando ela se tornou uma sensação nas redes sociais, o que mudou radicalmente sua vida. Mas, em vez de continuar como treinadora assistente de golfe em sua faculdade, Paige decidiu perseguir seu sonho de se tornar uma jogadora de golfe profissional.

“(Eu tive) Tantas lutas”, disse Spiranac. “Eu estava esgotado, não diria, com o golfe, mas por dedicar minha vida a algo e não ver resultados. Com o condicionamento físico, foi difícil porque eu estava lidando com lesões e depois com o golfe – o golfe é uma atividade tão interessante esporte porque você pode treinar, comer direito, praticar e ainda não atingir seus objetivos. Isso era algo para mim que eu simplesmente não conseguia entender.”

Após um ano jogando golfe profissionalmente, Paige estava mentalmente exausta. O golfe é um esporte em que você falha mais do que acerta, e ela estava experimentando isso aos olhos do público. As pessoas diziam que ela deveria desistir e que ela não era boa o suficiente, e tudo isso junto com anos de frustração reprimida a levou ao limite.

Os desafios de Paige Spiranac hoje

Hoje, Paige é uma das figuras mais populares do mundo do golfe graças à sua personalidade, presença nas redes sociais e suas habilidades no campo.

“Cheguei a um ponto em que simplesmente parei de me importar. Queria ter mais vida social. Queria me divertir. Estava cansado de dedicar minha vida a algo e não ver o resultado. Então, quando estava jogando no SDSU, perdi meu desejo pelo golfe.”

Embora sua carreira como golfista profissional não tenha corrido como ela esperava, ela continua sendo uma grande embaixadora do esporte e uma inspiração para muitos fãs de golfe.