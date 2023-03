Sangue ruim entre Darren Waller e Josh McDaniels? Raiders mandam TE embora poucos dias após seu casamento com estrela local da WNBA

EUImagine ser um dos melhores jogadores em sua posição na liga indiscutivelmente mais difícil do mundo dos esportes, casando-se com uma estrela do basquete que domina e joga na mesma cidade que você, apenas para dias depois ser negociado em todo o país, assim como sua nova esposa está prestes para começar sua temporada, bem, isso é o que aconteceu hoje entre Darren Waller e a Las Vegas Raiders.

Casamento de Darren Waller vazado por Josh McDaniels

No Scouting Combine da NFL, o treinador principal do Las Vegas Raiders, Josh McDaniels, e o gerente geral, Dave Ziegler, anunciaram que Darren Waller estava se casando sem o consentimento aparente do jogador ou de sua então namorada, Kelsey Plum, estrela do Las Vegas Aces do WNBA.

Isso pode ser apenas uma coincidência, mas nesta terça-feira os Raiders enviaram o tight end para o New York Giants em troca de uma escolha compensatória na terceira rodada do draft, número 100 no draft deste ano.

A escolha foi originalmente adquirida pelos Giants na troca de Kadarius Toney com o Kansas City Chiefs.

Isso ocorre depois que um relatório sobre o The Athletic garantiu que Darren Waller estava frustrado com McDaniels e o gerente geral por anunciar seu casamento.

Josh Jacobs está triste com a troca de Darren Waller?

O running back Josh Jacobs continuará a jogar pelo Las Vegas Raiders depois de ser marcado como franquia pelo time, pagando a ele mais de $ 10 milhões de dólares garantidos para a próxima temporada, na esperança de obter uma extensão de longo prazo antes do primeiro jogo.

Ele twittou que estava triste, logo após a notícia de que Darren Waller foi negociado para fora do time.