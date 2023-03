Vídeo da coletiva de imprensa do UFC 285

A coletiva de imprensa do UFC 285 apresenta as principais estrelas do pay-per-view de sábado e o presidente do UFC, Dana White, na tarde de quinta-feira em Las Vegas.

A lista de convidados inclui: o ex-campeão meio-pesado do UFC Jon Jones; ex-campeão interino Ciryl Gane; a campeã peso mosca Valentina Shevchenko; Alexa Grasso, desafiante ao título peso mosca, Geoff Neal, Shavkat Rakhmonov, Jalin Turner, Mateusz Gamrot, Bo Nickall e Jamie Pickett. Os lutadores responderão a perguntas da mídia.

A coletiva de imprensa do UFC 285 está prevista para começar às 20h ET.