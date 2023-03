Vídeo: Jon Jones avalia Ciryl Gane em coletiva de imprensa do UFC 285

Jon Jones e Ciryl Gane se enfrentaram pela primeira vez antes da luta pelo título dos pesos pesados ​​no sábado, e Jones esteve perto de avaliar seu adversário.

Lutando pela primeira vez como peso-pesado e após três anos parado, Jones pediu ao presidente do UFC, Dana White, que lhe desse um espaço mais amplo durante as encaradas após a coletiva de imprensa do UFC 285, que acontece sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Confira o confronto entre Jones e Gane acima e os destaques completos dos confrontos no vídeo abaixo.

Jones, 35, e Gane, 32, se enfrentam pelo título dos pesados ​​deixado vago por Francis Ngannou, cujo cinturão foi vago quando ele optou por não assinar um novo contrato com o UFC. Jones lutou mais recentemente em 2019, quando defendeu o cinturão dos meio-pesados ​​contra Dominick Reyes. Gane mais recentemente sofreu uma derrota por decisão para Ngannou no confronto de 2021 para o UFC 270.