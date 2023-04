9 Editais de Concursos Administrativos Abertos e Previstos para Abril

Os concursos administrativos estão em alta no país. Por conta disso, separamos alguns certames com vagas para nível médio e superior.

As oportunidades são para várias de atuação e as remunerações são atrativas. Confira a seguir os editais:

Editais abertos dos Concursos Administrativos

Concurso Banco do Brasil (BBTS)

O concurso Banco do Brasil (BBTS) é um dos editais mais atrativos. Ao todo são 138 vagas de níveis médio e superior de formação. Os salários iniciais chegam a até R$ 4,3 mil!

As inscrições estão abertas e os interessados poderão se inscrever no portal da banca FGV até o dia 25 de abril, mediante pagamento de taxa que variam de R$ 59,00 a R$ 69,00.

Por sua vez, as provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023. Este foi um dos concursos administrativos mais aguardados.

Concurso DER ES

O concurso DER ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo) está com edital na praça e oferta ao todo 506 vagas para nível superior.

Confira como será a distribuição de vagas:

Obras e Serviços de Edificações – 12 vagas;

Obras e Serviços de Infraestrutura Rodoviária – 24 vagas;

Mecânica: Edificações e climatização – 1 vaga;

Eletricidade: Edificações – 2 vagas;

Avaliação Imobiliária Urbana – 1 vaga;

Avaliação Imobiliária Rural – 1 vaga;

Meio Ambiente – 1 vaga;

Meio Biótico: Fauna e Flora – 1 vaga;

Segurança no Trabalho (obras e serviços) – 1 vaga;

Obras de Arte Especiais – 2 vagas.

As inscrições estarão abertas até o dia 17 de abril, por meio do site Idecan, banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 e as provas serão aplicadas no dia 28 de maio. O salário inicial do aprovado será de R$ 8.003,00.

Concurso IPSEMG

Em Minas Gerais, o concurso IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) anuncia 280 vagas para diversos cargos de níveis médio e superior de formação.



Os interessados poderão realizar suas respectivas inscrições no portal da banca Legalle Concursos entre 17 de abril e 16 de maio.

Os valores ds taxas de participação dependem do cargo e, segundo o edital, vão de R$ 50,00 a R$ 55,00. Já as provas, serão realizadas no dia 2 de julho.

Confira a remuneração dos aprovados:

Médico da área de Seguridade Social: R$5.358,06

Analista (Níveis I e III): R$2.150,58 (30 horas); R$ 2.819,12 (40 horas)

Técnico: R$1.373,74 (40 horas); R$ 1.077,84 (30 horas).

Veja mais detalhes dos concursos administrativos.

Concurso IMA MG

A banca organizadora da seleção é a Legalle Concursos. O concurso IMA MG (Instituto Mineiro de Agropecuária) disponibiliza 132 vagas para cargos de Fiscal Assistente e Agropecuário e Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária (nível médio).

As inscrições começam no dia 17 de abril e seguem abertas até o dia 16 de maio. O valor da taxa de participação é de R$ 36,23, e as provas acontecerão no dia 16 de julho. As remunerações estão previstas e podem chegar a R$ 10.231,83.

Concurso UFPel

O concurso UFPel (Universidade Federal de Pelotas) anuncia edital com 15 vagas. Do total, 9 vagas são para o cargo de Administrador, com salário de R$ 4.180,66.

As inscrições estão abertas e os interessados poderão realizar suas respectivas inscrições no portal da banca Legalle Concursos até o dia 10 de maio.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 e as provas serão aplicadas no dia 11 de junho.

Concurso UFRR

O concurso UFRR (Universidade Federal de Roraima) oferta 16 oportunidades de nível médio e superior para o cargo de Técnico-Administrativo em diversas especialidades.

As remunerações iniciais são de até R$ 4.638,66. As inscrições estão abertas e os interessados poderão se inscrever

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de abril no site da banca PROGESP, mediante pagamento de taxas que variam entre R$ 80,00 e R$ 150,00. As provas estão marcadas para o dia 11 de junho. Veja mais detalhes sobre os concursos administrativos .

Concurso UFPI

No Piauí, o concurso UFPI (Universidade Federal do estado do Piauí) anuncia 22 oportunidades de níveis médio e superior de formação para o cargo de Técnico-Administrativo. Os salários são de até R$ 8.361,33.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de maio, pelo site da própria Universidade. As taxas de participação variam de acordo com o cargo, estando entre R$ 120,00 e R$ 200,00. Vale lembrar que as provas serão aplicadas no dia 2 de julho.

Concursos Administrativos – Editais Previstos

Concurso Planejamento Urbano DF

O concurso Planejamento Urbano DF tem sido um dos certames mais aguardados. Vale lembrar que o novo edital ofertará 723 vagas e já conta com o Instituto Consulpam como banca organizadora.

As oportunidades serão distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura (nível superior): 108 vagas imediatas e 252 vagas de CR;

Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura (nível médio): 109 vagas imediatas e 254 vagas de CR.

As remunerações dependem do cargo, sendo de:

Técnico: R$ 4.485,00 (30h) //R$ 5.980,00 (40h); e

Analista: R$ 7.200,00 (30h) // R$ 9.600,00 (40h).

Concurso SES DF – Gestão

O novo concurso SES DF (Secretaria de Saúde do DF) informa que o novo edital vai contar com as carreiras de Gestão. O Instituto Consulpam será a banca organizadora.

Espera-se que sejam ofertadas 4.002 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde (nível superior): 300 vagas imediatas + 1.952 oportunidades de cadastro reserva; e

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde (nível médio): 50 vagas imediatas + 1.700 oportunidades de cadastro reserva.

O salário inicial do aprovado será de:

Técnicos: R$ 3.396,91; e

Analista: R$ 3.471,00.