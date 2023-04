Como apostar no Cybersport- Guia de apostas para iniciantes

A indústria de apostas está crescendo rapidamente, à medida que mais e mais disciplinas para apostas aparecem, e elas incluem muitos mercados de apostas. E como os videogames estão se tornando cada vez mais populares, surgiu uma nova opção de apostas, que é fazer apostas em eSports. Se você estiver disposto a começar a fazer apostas em eSports, por favor, prossiga com nosso artigo.

Os melhores aplicativos móveis para apostas em Cybersport

Como vivemos na era da tecnologia moderna, agora você pode fazer apostas no eSports, não importa onde você esteja, graças às aplicações móveis. Analisamos todos os aplicativos móveis mais populares para apostas no Brasil, e estes são 3 dos melhor app de apostas para apostas em eSports.

4rabet

O aplicativo móvel da 4rabet é opcional tanto para dispositivos móveis Android como iOS gratuitamente. O aplicativo possui notificações push que o mantêm notificado sobre todas as próximas apostas eSports. A gama de disciplinas é impressionante, e a seção eSports ao vivo não se atrasa ou congela.

Pixbet

Graças a um aplicativo móvel da Pixbet, você terá a oportunidade de fazer apostas em toneladas de disciplinas de eSports, como Dota 2, Liga das Lendas, CS:GO , Valorant e muito mais. Todas elas apresentam dezenas de mercados de apostas, e as chances para todas as apostas ficam realmente altas.

Dafabet

A Dafabet é realmente popular entre os fãs brasileiros de apostas, e seu aplicativo móvel é realmente ótimo. Afinal, o aplicativo não ocupa muito espaço em seu dispositivo móvel, mas oferece uma grande variedade de opções para apostas em eSports, e você também poderá usar ótimos métodos de pagamento como transferências bancárias, e-wallets, moedas criptográficas e muito mais.

Explicação das probabilidade de apostas de Cybersport

As chances das apostas eSports são determinadas pelo agente de apostas, e são baseadas na probabilidade de um determinado evento acontecer. Por exemplo, vamos tomar um jogo de CS:GO. O time 1 pode ter chances de 1,5, enquanto o time 2 pode ter chances de 4. Isto significa que, como as chances do time 1 são menores, eles têm mais chances de vencer, e vice verca. As probabilidades são calculadas de forma diferente para cada mercado de apostas.

Como fazer uma aposta em Cybersport?

Para fazer uma aposta em uma certa disciplina do eSports, você precisa fazer o seguinte:

Abra o aplicativo móvel da casa de apostas que você escolheu e faça o login em sua conta; Deposite algum dinheiro utilizando qualquer método de pagamento disponível; Abra a seção eSports e selecione um jogo no qual você gostaria de apostar; Escolha uma aposta dependendo dos mercados de apostas e das probabilidades, depois insira o valor de sua aposta e confirme-a.

Os benefícios das apostas em esportes eletrônicos

O principal benefício de fazer apostas em disciplinas do eSports é o fato de que a Internet tem toneladas de informações relativas a cada jogador. E como a equipe eSports normalmente consiste de 3-8 jogadores, isto significa que será mais fácil para você analisar os jogadores de cada equipe e ter uma melhor compreensão sobre qual equipe tem mais chances de ganhar um jogo.

Os tipos mais comuns de apostas em Cybersport

Gostaríamos de explicar os tipos de apostas mais populares para facilitar a realização de apostas eSports.

Vencedor da partida

O tipo de aposta mais básico é o vencedor da partida. Nele, seu único objetivo é prever qual time ganhará e fazer uma aposta nele.

Vencedor do mapa

Algumas disciplinas de eSports, como CS:GO, por exemplo, podem ter 3 jogos, cada um dos quais terá um mapa diferente. Em tais apostas, seu objetivo é adivinhar qual equipe ganhará uma partida em um mapa específico.

Total de mapas jogados

Em muitos jogos, especificamente jogos MOBA como o Dota 2 , o vencedor é determinado por um resultado final de 3 jogos. No entanto, às vezes, uma equipe ganha 2 jogos seguidos, o que faz com que jogar o terceiro jogo não tenha significado, e com este tipo de aposta, você pode tentar adivinhar se tal coisa vai acontecer ou não.

Primeiro Sangue/Mate

Neste tipo de aposta, seu objetivo é prever corretamente qual equipe terá uma primeira morte em um jogo.

Total de mortes

Neste tipo de aposta, você precisa adivinhar quantas mortes um determinado jogador receberá até o final da partida. Não é fácil, mas com certeza é gratificante.

Apostas de handicap

Em apostas com desvantagem, as casas de apostas estão tornando as equipes mais iguais, dando a uma equipe uma vantagem demonstrada por um mais, e à outra uma desvantagem, que é demonstrada por um menos. O símbolo menos se refere ao número de mortes ou pontos que uma equipe deve obter para que sua aposta ganhe.\