Escolhas do Draft da NFL: Quais serão as possíveis escolhas de segunda e terceira rodada de cada equipe?

Tquinta-feira produziu a primeira rodada do Draft da NFL de 2023 e havia várias histórias interessantes, não menos importante A decisão do Houston Texans de subir e pegar a terceira escolha, além da segunda.

Portanto, os primeiros nomes fora do tabuleiro foram Bryce Young para o Carolina Panthers e então CJ Stroud e Will Anderson ambos foram para o texanos segundo e terceiro no geral.

Foram 31 escolhas no total na primeira rodada, uma a menos do que o normal após a Miami Dolphins teve um levado embora.

Então, agora podemos olhar para a segunda e terceira rodadas do draft.

Quando é a segunda rodada do Draft da NFL de 2023?

A segunda e terceira rodadas serão realizadas nesta sexta-feira, 28 de abril, a partir das 19:00 ET na costa leste.

Isso antes das rodadas quatro, cinco, seis e sete acontecerem no sábado, 29 de abril, a partir das 12:00 ET.

NFL Draft 2023: draft simulado para segunda e terceira rodadas

Agora, o foco se volta para a segunda e terceira rodadas e vários dos mais confiáveis ​​especialistas em mock drafts estiveram acordados a noite toda atualizando suas projeções.

Sports Illustrated Lucas Easterling é um dos gurus do draft simulado a quem muitos recorrem e seu draft simulado atualizado para a segunda e terceira rodadas é o seguinte: